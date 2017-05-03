Kabil'de NATO Askeri Konvoyuna Bombalı Saldırı

Henüz saldırıyı üstlenen olmadı.

Bombalı saldırıya uğrayan araçların hangi ülkeye ait olduğu henüz bilinmiyor.

Saldırganın bombayı infilak ettirmesi sonucu ölen ve yaralananlar olduğu duyuruldu.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de NATO askerlerini taşıyan konvoya yönelik bombalı saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu bildirildi.