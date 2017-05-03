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Bir Garip “Kaza”!

Dünya:
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03 Mayıs 2017 Çarşamba 06:43

Kabil'de NATO Askeri Konvoyuna Bombalı Saldırı

Kabil'de NATO Askeri Konvoyuna Bombalı Saldırı
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Afganistan'ın başkenti Kabil'de NATO askerlerini taşıyan konvoya yönelik bombalı saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu bildirildi.

Yetkililer, bir saldırganın yerel saatle 08.00 sularında bomba yüklü araçla ABD Büyükelçiliği yakınından geçen NATO konvoyuna yaklaşarak intihar saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Saldırganın bombayı infilak ettirmesi sonucu ölen ve yaralananlar olduğu duyuruldu.

Bombalı saldırıya uğrayan araçların hangi ülkeye ait olduğu henüz bilinmiyor.

Henüz saldırıyı üstlenen olmadı.

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