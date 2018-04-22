Kabil'de intihar saldırısı...

Kabil'de seçmen bürosuna intihar saldırısı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir seçmen kayıt bürosuna düzenlenen intihar saldırısında 4 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir seçmen kayıt bürosuna intihar saldırısı düzenlendi.Bağlık Bakanlığı saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de yaralandığını ve ölü sayısının artmasından endişe edildiğini duyurdu.

Uzun süre ertelendikten sonra Ekim ayında yapılacağı açıklanan parlamento seçimleri için kayıtların yapıldığı kayır merkezine yapılan saldırıyı henüz üstlenen olmadı.