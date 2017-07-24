Kabil'de Bombalı Saldırı... 24 Kişi Hayatını Kaybetti

Saldırıyı üstlenen Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit ise saldırı sonucu 37 istihbarat çalışanının öldüğünü iddia etti.

Yaralananların arasında, yakınlarda evi bulunan Afganistan İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Haji Muhammad Muhakkik'in korumalarının da olduğu belirtildi.

Afganistan İçişleri Bakanlığı sözcüsü Nacib Daniş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıda 24 kişinin yaşamını yitirdiğini, ölenlerin çoğunluğunun sivil olduğunu kaydetti.

Görgü tanıklarına göre, Kabil'in Pul-i Sohta bölgesinde, sabah yerel saatle 07.00'de (TSİ 05.30) Maden Bakanlığı çalışanlarını taşıyan bir minibüs bölgeden geçtiği sırada bomba yüklü bir araç patlatıldı.