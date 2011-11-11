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Kabakçı Çiftçi Masrafta Hükümetten Tarıma İlgi Yok

Kabakçı, toplantısı düzenleyerek tarım konusunda hükümete ve bakanlığa eleştirilerde bulundu

Kabakçı Çiftçi Masrafta Hükümetten Tarıma İlgi Yok

Kabakçı, toplantısı düzenleyerek tarım konusunda hükümete ve bakanlığa eleştirilerde bulundu

11 Kasım 2011 Cuma 15:20
Kabakçı Çiftçi Masrafta Hükümetten Tarıma İlgi Yok
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Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Ali Can Kabakçı, ekim döneminin başladığını, çiftçinin masrafta olduğunu, hükümet ile Tarım ve Doğal Bakanlığı’nın tarıma gerekli ilgiyi göstermediğini savunarak, Eylül

ayında söz verilen dönüm başına 6 TL desteğin hala ödenmediğini belirtti.

Kabakçı, bugün birlik genel merkezinde bir basın toplantısı düzenleyerek tarım konusunda hükümete ve bakanlığa eleştirilerde bulundu.

Çiftçinin hükümetten alacağı olduğunu, 2010 beyanlarının bile henüz tamamlanmadığını ve hatanın bakanlıkta olduğunu iddia eden Kabakçı, çiftçinin ekim döneminde bulunduğunu, bir taraftan borçlanan

çiftçinin diğer taraftan devletten alacağı bulunduğunu, Doğrudan Gelir Desteği konusunda gerekenin yapılmadığını söyledi.

Çiftçiden kilosu 43 Kuruş’a alınan arpanın şimdi temizlenerek çiftçiye 59 Kuruş’a “tohumluk” olarak geri satıldığını belirten Kabakçı, bu yapılırken yüzde 20 faizle tohum kredisi verildiğini, tohumun yüzde sıfır faizle verilmesi gerektiğini kaydetti.

Bu tavırların “insanları tarımdan uzaklaştırma” amaçlı olduğunu iddia eden Kabakçı, ülkede ilk kez mazot fiyatının benzini geçtiğini, bunun dünyada bir ilk olduğunu, geçtiğimiz yıl tarlaları ekime hazırlarken 1.70 TL olan mazotun litre fiyatının bir yılda 3 TL’nin üzerine çıktığını ifade etti.

Kabakçı, ülkede kısa zamanda 2 tarım bakanı değiştiğini, ancak bir türlü istenilen noktaya gelinemediğini savunarak, küçükbaş hayvancıya verileceği vaat edilen kredili sıfır faizli arpa desteğinin hala sağlanmadığını, çiftçiler ve hayvancılar arasında en kötü durumdaki kesimin küçükbaş yetiştiriciler olduğunu öne sürdü.

Çiftçiye 2012 yılı desteğinin hala belirlenemediğini, yaptıkları son eylemde 2012 Mali Yılı Bütçesi hazırlanırken kendi görüşlerinin de alınmasını istediklerini belirten Kabakçı, ancak bunun dikkate alınmadığını ve bütçenin hazırlanarak Meclis’e gönderildiğini söyledi.

Bakanlar Kurulu’nun bugün toplandığını belirten Kabakçı, hükümetin bu sorunlarla ilgili kararlar üretmesini dileyerek, “Üretmezlerse tarım kesiminin tepkisi büyüyecek” dedi.

Kabakçı, tarım kesiminin tarımdan kopmasının kimseye faydası olmayacağını ifade ederek, “lokomotif” olarak nitelendirilen önde gelen sektörlerden turizmin de, tarım ürünleri ve tarımsal sanayiyle desteklenmemesi halinde bir faydasının bulunmadığını kaydetti.

Kabakçı, sorunların giderilmemesi halinde, “seçim zamanı köylüyü bayrak edinenlerin, köylüyü yanlarında bulamayacaklarını” savundu.

Son Güncelleme: 11.11.2011 15:20
Anahtar Kelimeler:
TarımHükümetçiftçiKabakçı
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