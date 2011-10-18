K-PET'teki grev askıya alındı

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev - İş)’e bağlı Petrol - İş’in Kıbrıs Türk Petrolleri (K - Pet)’teki devlet hisselerinin özelleştirilmemesi amacıyla başlattığı grev, Bakanlar Kurulu’nun KKTC’nin K -
PET’te hissedar olarak devam etmesi yönünde aldığı kararın ardından saat 16.15 itibarıyla askıya alındı.
Dev - İş Genel Başkanı Mehmet Seyis, TAK muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulu’nun K - Pet’teki devlet hisselerinin korunması yönündeki kararı sonrasında bugün sekizinci gününe giren grevi
askıya aldıklarını açıkladı.