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K-Pet'leri süresiz greve devam.

Seyis:''Grev gittiği yere kadar gider''.

K-Pet'leri süresiz greve devam.

Seyis:''Grev gittiği yere kadar gider''.

12 Ekim 2011 Çarşamba 13:53
K-Pet'leri süresiz greve devam.
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Kıbrıs Türk Petrol İşçileri Sendikası (Petrol-İş)’in, Kıbrıs Türk Petrolleri’nin İnkişaf Sandığı’na ait yüzde 48’lik hissesinin özelleştirilmesi yönünde girişimler olduğu  gerekçesiyle Kalecik’teki dolum

tesislerinde dün başlattığı süresiz grev devam ediyor.

Petrol-İş’in bağlı bulunduğu Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş) Başkanı Mehmet Seyis, süresiz grevin askıya alınması için yüzde 48’lik kamu hissesinin kamuda kalmasının kabul edilmesi

gerektiğini belirterek, “ ’Satıyoruz’ derlerse grev gittiği yere kadar gidecek” diye konuştu.

TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Seyis,  şu anda grevin kalkması veya askıya alınması için zemin bulunmadığını belirterek, “Akıl yolu, Kıbrıs Türk Petrolleri’ndeki grevin kalkması için hükümetin

çalışanları dikkate alan çözüm formülleri üzerinde durmasıdır” dedi.

GREV KIRICILIĞI

Seyis,  hükümetin bazı  Birlik yöneticileri aracılığıyla Kıbrıs Türk Petrolleri bayilerini Altınbaş Petrol (Alpet)’e  yönlendirmeye başladığını ve bu sabahtan itibaren Kıbrıs Türk Petrolleri’nin bazı bayilerinde

Alpet akaryakıtı satılmaya başlandığını savunarak, bunu “hükümetin grev kırıcılığı” olarak niteledi.

Seyis, bayilerin çaresizlik içinde olmalarını anlayışla karşıladıklarını ancak, bağlı bulunduğu Birliğin yöneticilerinin kendilerine karşı saldırganlaşmasına anlam veremediklerini söyledi.

Seyis, görüşmeden kaçmadıklarını, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun’la da görüşebileceklerini ancak Bakan’ın “grevi kaldırın görüşelim, ama yüzde 48’in devlette kalmasına garanti veremem”

açıklaması yaptığını hatırlatarak, “Bizim grev nedenimiz yüzde 48’in kamuda kalması içindir. Bu zeminde sonuç alınması söz konusu değil” dedi.

Bakan’ın hisse devri ile ilgili olarak yerli sermaye ile görüşmeler yaptığına dikkat çeken Seyis, “Yerli sermaye, yabancı sermaye fark etmez. Hisseyi almayı düşünen işletmelerde kaç tane yerli iş gücü var,

kaç tanesinin çalışma izini var..! Çalışma Dairesi’nin bunu araştırması gerekir” dedi.

“ALPET İHTİYACI KARŞILAYAMAZ”

Seyis, süresiz grevin devam etmesi durumunda akaryakıt konusunda ülkede kriz yaşanacağını, pazarın yüzde 30’unu karşılayan  Alpet’in  yüzde yüzü karşılamasının mümkün olmayacağını ekledi.

Son Güncelleme: 12.10.2011 13:53
Anahtar Kelimeler:
PetrolGrevAlpetSeyis
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