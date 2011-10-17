K-Pet grevin 7. gününde

Sendikal Platform’a bağlı bazı sendika ve örgütlerin başkan ve yöneticileri, Kıbrıs Türk Petrolleri (K-Pet)’in Kalecik’teki petrol dolum tesislerini ziyaret ederek, Kıbrıs Türk Petrol İşçileri Sendikası (Petrol-

İş)’in grevine destek belirtti.

Sendikal Platform ve Petrol- İş, ziyaretin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

SEYİS

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş)Başkanı Mehmet Seyis basın toplantısında Petrol-İş adına yaptığı açıklamada, K-Pet’teki grevin 7’inci gününe girdiğini hatırlatarak, hükümetin stratejik bir

kurum olan K-Pet’teki greve karşı sorumsuz tavrının sürdüğünü söyledi.

K-Pet’in 2010 yılında 8,5 milyon TL, bu yılın ilk 9 ayında 7 milyon TL kar eden bir kurum olduğunu söyleyen Seyis, 50’ye yakın çalışanın yanında 85 bayi ve yüzlerce bayi çalışanının bu kurumdan ekmek

yediklerini kaydetti.

Seyis, çalışanlarının maaşlarını, Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı yatırımlarını aksatmayan K-Pet’in devlete ödemesi gereken vergi ve diğer yükümlülükleri de aksatmadan yerine getiren ender kurumlar arasında olduğunu belirterek, bütün bunlar ortadayken hükümetin K-Pet’i neden satmaya çalıştığı sorusuna tatminkar yanıt vermek zorunda olduğunu kaydetti.

Seyis, bu kurumda çalışanları, rasyonel değerleri dikkate almayan hükümetin tek derdinin günü kurtaracak sıcak para sağlamak olduğunu ileri sürdü.

Hükümetin yüzde 48’lik hisseye talip olanlara, işletmeye 12 milyon dolar gençleştirme yatırımı yapılması gerektiğiyle ilgili bilgi vermediğini iddia eden Seyis, iki gaz küresinden birisinin kısa süre içinde yenilenmesi gerektiğini, yenilenmemesi durumunda olabilecek olumsuzluğun sonucunun tüm Karpaz yarımadasına ve ülkeye yansıyacağını, bunun sorumlusunun da hükümet olacağını söyledi.

Seyis, yaşananlar karşısında Dev-İş ve Petrol-İş’in kayıtsız kalmasının mümkün olmadığını, üyelerinin ekmek kapısı ve halkın malı olan K-Pet’in yaşatılması için toplumsal sorunluluk gereği tüm bölge halkının güvenliği için ses verdiklerini kaydetti.

Süresiz grevin kaldırılması için hükümetin güvenceler vermek zorunda olduğunu kaydeden Seyis, “Bizim malımız olan yüzde 48 korunmalı ve bu şirketin ortağı gereken yatırımı yapmalıdır. Bugünkü tutumları sürdükçe bu grevin aylarca sürse bile kaldırılması mümkün değildir” dedi.

Eylemlerini zaman zaman Lefkoşa’ya taşıyacaklarını, K-Pet bayilerinin de ekmek kapılarına sahip çıkmalarını ve greve destek vermelerini beklediklerini söyleyen Seyis, bir sonuç almadıkça grevin süreceğini, hisseler satılsa bile gelenlerin işçileri K-Pet’in kapısında grevde bulacaklarını ekledi.

BIÇAKLI

Sendikal Platform adına konuşan Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Başkanı Arslan Bıçaklı, Sendikal Platform’un Petrol-İş’in grevine tam destek beyan etti.

Bıçaklı, ülkede yaşanan süreçte, ülkenin yönetimine talip olan UBP’nin halk desteğinin çoğunluğunu kaybettiğini iddia ederek, “Bu ülkeyi tek başına yönetme yetkisi yoktur” dedi.

Bıçaklı, UBP hükümetinin 2009 seçimlerinde “bize oy verirseniz bu ülkeyi satacağız” diye halktan yetki almadığını söyleyerek, kamu kurumlarının makamlarda oturanlara miras kalmadığını, toplumun malı olduğunu söyledi.

Hükümetin, KTHY’yi bile yönetme becerisini gösteremediğini, daha sonra Saray Otel’i kapattığını, bunları DAÜ’nün üniversite öncesi eğitim kurumları ve Kıbrıs Türk Petrolleri’nin izlediğini kaydeden Bıçaklı, “battı, zarardayız, kapatacağız” mantığıyla kurumların elden çıkarılmaya çalışıldığını savundu.

Bıçaklı, zararda olan en büyük kurumun devletin maliyesi olduğunu ileri sürerek, “O zaman satmaya, en büyük zararda olan maliyeden başlayın…” ifadelerini kullandı.

Hiçbir siyasinin ülkeyi satma yetkisi olmadığını söyleyen Bıçaklı, Sendikal Platform’un 28 Şubat ve 2 Mart’ta gerçekleştirdiği mitingleri ve eylemleri hükümetin anlamak istemediğini kaydetti.

Hükümete, “yetkiniz olmayan işlerden derhal vazgeçin” çağrısında bulunan Bıçaklı, aksi halde ülkedeki çalışma barışı ve iç huzurun bozulacağını söyledi.

Bıçaklı, devletin ekonomik sıkıntı içinde olduğunu ve halkın elini taşın altına koyma zamanı geldiği söylenirken, bir haftada 300 partilinin istihdam edildiğini, Sosyal Sigorta borcu olan işverenlere yüzde 90 af getirildiğini ileri sürdü.

Bıçaklı, K-Pet’te yaşanan sürecin sadece burada yaşayanların değil, tüm sendikaların ve halkın sorunu olduğunu; halkın kendi öz varlıklarına sahip çıkmak zorunda olduğunu ekledi.