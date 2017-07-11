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11 Temmuz 2017 Salı 07:41

Juno'dan Jüpiter'deki Fırtınanın Sırrı Çözme Uçuşu

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) uzay aracı Juno, Jüpiter'de yüzyıllardır devam ettiği belirtilen antisiklonik fırtına &#34;Büyük Kırmızı Leke&#34;nin sırrını çözmek amacıyla gezegene yakın uçuş gerçekleştirdi.

Juno'dan Jüpiter'deki Fırtınanın Sırrı Çözme Uçuşu
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NASA'NIN UZAY ARACI JUNO, JÜPİTER'DE YÜZYILLARDIR SÜRDÜĞÜ BELİRTİLEN FIRTINA "BÜYÜK KIRMIZI LEKE"NİN SIRRINI ÇÖZMEK İÇİN GEZEGENE YAKIN UÇTU     

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) uzay aracı Juno, Jüpiter'de yüzyıllardır devam ettiği belirtilen antisiklonik fırtına "Büyük Kırmızı Leke"nin sırrını çözmek amacıyla gezegene yakın uçuş gerçekleştirdi.

Juno, Jüpiter'in kutup yörüngesinde bir yıl önce başladığı keşif faaliyetine devam ediyor.      

Voyager ve Galileo uzay araçlarına göre çok daha fazla Jüpiter'e yaklaşan Juno, bu gezegende 16 bin kilometre genişliğindeki fırtınanın nedenini anlama konusunda "önemli bir adım" olarak nitelenen uçuşunu tamamladı.      

Juno, dışındaki 8 veri toplama aracı açık şekilde Büyük Kırmızı Leke'nin bulutlarının yaklaşık 9 bin kilometre üstünden geçerek veri topladı. Bu sırada Juno'nun tüm veri araçlarının yanı sıra kamerası JunoCam'ın uçuş sırasında açık olduğu belirtildi.     

FIRTINAYI 1830'DAN BU YANA İNSANLIĞIN TAKİBİNDE     

San Antonio'dakiSouthwest Araştırma Enstitüsü JunoBaşaraştırmacısıScottBolton, daha önce yaptığı basın açıklamasında, "Bu devasa fırtına yüzyıllar boyu güneş sisteminin en büyük gezegeninde şiddetle esti. Şimdi Juno ve onun bilim araçları bu devasa fırtınanın nasıl oluştuğunu anlamak, köklerinin derinliğini görmek ve bunu özel yapanın ne olduğunu öğrenmek için dalış yapacak." ifadesini kullanmıştı.     

Büyük Kırmızı Leke'nin Jüpiter'in en bilinen özelliklerinden biri olduğunu vurgulayan Bolton, "bugüne kadar üst tabakanın altını görebilecek araçlara sahip olunamadığı için" Juno'nun yeni gözlemlerinin bilim insanlarının önceki hipotezlerini çürütebileceğini kaydetmişti.     

NASA'ya göre yaklaşık 350 yıldır şiddetle esen gazlı Büyük Kırmızı Leke, 1830'dan bu yana insanlar tarafından izleniyor.     

Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden 2011'de fırlatılan Juno, 4 Temmuz 2016'da Jüpiter'in yörüngesine girmişti. O tarihten bu yana 7'nci kez Jüpiter'in yörüngesine giren Juno'nun yörüngeyi tamamlaması 53 gün sürüyor.     

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