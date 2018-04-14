ABD, İNGİLTERE VE FRANSA'NIN ESED REJİMİNE OPERASYONU...

JUNKER: "SURİYE REJİMİ SİVİLLERE KARŞI İLK KEZ KİMYASAL SİLAH KULLANMADI ANCAK BU SON OLMALI"



Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Suriye rejiminin sivilleri kimyasal silahlarla ilk kez hedef almadığını hatırlatarak, bu saldırının son olması gerektiğini vurguladı.



Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Juncker, uluslararası toplumun kimyasal silah kullanımından sorumlu olanları belirleme ve hesap vermeye zorlama yükümlülüğü olduğunu belirtti.



AB'nin kimyasal silah kullanımını en güçlü şekilde kınadığını hatırlatan Juncker, Suriye'de savaş 8'inci yılına girerken tüm tarafların Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde müzakere edilmiş bir siyasi çözüm için çaba sarf etmesi gerektiğini kaydetti.



Juncker, "Suriye rejimi sivillere karşı ilk kez kimyasal silah kullanmadı ancak bu son olmalı." uyarısında bulundu.



ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esed rejimine yönelik saldırısı kapsamında başkent Şam yakınında bir kimyasal silah araştırma merkezi, Humus'un batısında yer alan bir kimyasal silah deposu ile kimyasal silahlarla ilişkili bir komuta merkezinin vurulduğu bildirilmişti.