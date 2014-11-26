Juncker Yatırım Paketini Açıkladı

YATIRIM PAKETİNİN 1,3 MİLYON İSTİHDAM SAĞLAMASI BEKLENİYOR

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker tarafından açıklanan ekonomik yatırım paketinin Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 1,3 milyon istihdam sağlaması bekleniyor.

Juncker, Avrupa Parlamentosu'nun Strasbourg'daki oturumunda 315 milyar avroluk ekonomik yatırım paketini açıkladı.

Jean-Claude Juncker, paketi sunarken bu paranın gökten yağmayacağını, gerekli kaynakları bulmaları gerektiğini dile getirdi.

Avrupa ekonomisini yeniden canlandıracağı öngörülen 3 yıllık paketin hayata geçirilmesi halinde AB ekonomisinde yüzde 1'e kadar büyüme sağlayacağı tahmin ediliyor.

Paket dahilinde, 21 milyar avroluk "Avrupa Stratejik Yatırım Fonu" oluşturulacak. Fon ile 240 milyar avro uzun vadeli yatırım, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) için ise 75 milyar avro yatırım sağlanması bekleniyor. Yani fonun kendisini 15'e katlayacak yatırım çekmesi öngörülüyor.

Yatırım paketi ile tüm AB genelinde 1,3 milyon istihdam sağlanması bekleniyor.

Proje aşamasında olan paketin hayata geçirilip geçirilmeyeceği, yatırım komitesinin yapacağı değerlendirmeden sonra belli olacak.