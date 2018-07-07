Juncker, Kurz ile biraraya geldi

“SIĞINMACI SORUNU VE AB DIŞ SINIRLARININ KORUNMASI GÖRÜŞÜLDÜ”



Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, "2027’de planlanan Avrupa sınırlarını koruyan FROTEX memurlarının sayısını 10 bine çıkarılmasını 2020’ye çekmek istiyoruz.” dedi.Juncker, beraberindeki heyetle resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Avusturya’nın başkenti Viyana’da Başbakan Sebastian Kurz ile görüştü.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kurz, komisyon heyeti ve Başkan Juncker ile ülkesinin 6 ay sürecek AB Dönem Başkanlığı sürecine ilişkin yararlı bir çalışma toplantısı yaptıklarını anlattı.

Kurz, başkanlık süresince ele alınacak sığınmacı sorunu ve AB dış sınırlarının korunması başta olmak üzere, finansal alandaki çalışmalar ve dijitalleşme gibi konuların görüşüldüğünü aktardı.

Juncker ise AB komisyonu ve Avusturya’nın yakın bir iş birliği içinde olması gerektiğini belirterek, aksi takdirde işlerin ters yöne gideceğini söyledi.

Avusturya’nın AB yanlısı bir program izlediğini kaydeden Juncker, bu ülkenin dönem başkanlığı için belirlediği “Koruyan Avrupa” sloganının Avrupa’nın temel prensipleriyle uyuştuğunu ifade etti.

Juncker, Komisyonun, AB dış sınırlarının korunmasına ilişkin önerisini eylül ayında yapacağını kaydederek, "2027’de planlanan Avrupa sınırlarını koruyan FROTEX memurlarının sayısını 10 bine çıkartılmasını 2020’e çekmek istiyoruz.” görüşünü paylaştı.

