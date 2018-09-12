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Juncker: “AB Sınırına 2020'ye Kadar Ek 10 Bin Muhafızı Görevlendirilecek”

Juncker: “AB Sınırına 2020'ye Kadar Ek 10 Bin Muhafızı Görevlendirilecek”

12 Eylül 2018 Çarşamba 12:30
Juncker: “AB Sınırına 2020'ye Kadar Ek 10 Bin Muhafızı Görevlendirilecek”

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, her yıl düzenlenen 'Birliğin Durumu' konuşmasında Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin sınırlarına 2020'ye kadar ek 10 bin muhafızı görevlendirileceğini duyurdu.

Strasbourg'daki Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada Juncker, bunun "AB'nin militaristleştiği" anlamına gelmediğini vurguladı.

AB üyesi ülkelerin göç konusunda kendi egemenliği ve başka ülkelerle dayanışma gerekliliği arasındaki dengeyi hâlâ tutturamadığını söyleyen Juncker, "Geçici çözümler yeterli değil, dayanışma içinde ve daha organize olmalıyız" diye de ekledi.

'SINIRLAR KALKSIN' ÇAĞRISI

BBC Türkçe’nin haberine göre, popülizm, göç, savunma gibi konular, Juncker'in konuşmasının merkezindeydi.

Avrupa'da iç sınırlar olmasına karşı olduğunu belirten Juncker, "sınırların aynen kalması, AB için kabul edilemez bir geri adım olarak görülmeli" diye konuştu.

AB'yi "barışın garantörü" olarak niteleyen Juncker, yükselen milliyetçilik dalgasına ilişkinse "Birlik'in imajını lekelemeyelim. Başkalarını hedef almayan türden bir vatanseverliği benimseyelim" mesajını verdi.

Üye ülkelere savunma alanında da daha bağımsız olmaları çağrısı yapan Juncker, üye devletlerin daha önceki uluslararası anlaşmaları ise hafife almamaları gerektiğini vurguladı.

Göç, 2014 yılından bu yana Avrupa Komisyonu'nun başlıca gündem maddelerinden.

İtalya, Avusturya, Macaristan, Polonya ve İsveç gibi Avrupa ülkelerinde gerçekleşen seçimlerde de, göçmen karşıtı kampanya yürüten popülist partilerin oy oranında yükseliş gözlemleniyor.

Juncker de, "Komisyon hukukun üstünlüğüne yönelik her türlü saldırıya direnç gösterecektir" diye konuştu.

Avrupa Parlamentosu, bu konuşmanın hemen ardından bu ülkelerin bazılarında demokratik değerlerin ihlal edildiği yönündeki iddialarla ilgii disiplin süreçlerini başlatacak.

Komisyon, hukukun üstünlüğü ilkesini zorladığı öne sürülen yeni reformları nedeniyle Polonya hakkındaki disiplin süreçleri başladı bile.

İNGİLTERE'YE 'BREXİT SONRASI AYNI AYRICALIKLARI BEKLEMEYİN' UYARISI

Juncker, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkış (AB) sürecine de (Brexit) konuşmasında büyük yer ayırdı.

İngiltere Başbakanı'na Brüksel ile Brexit müzakereleri anlaşmayla sonuçlanmadığı takdirde, bunun Komisyon'un suçu olmadığını dile getirdi.

"İngiltere'nin Birlik'ten çıkma kararına, halen bizde derin bir üzüntü yaratıyor olsa da , saygı duyuyoruz. Ancak İngiliz hükümeti anlamalı ki, Birlik'ten ayrılan bir ülke üye devletlerle aynı imtiyazlara sahip olamaz."

Son Güncelleme: 12.09.2018 16:49
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