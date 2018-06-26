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"Juncker: “AB'nin Kırılganlığı Artıyor”

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, üye ülkeler arasındaki dayanışmada çatlaklar oluştuğuna dikkati çekerek,

"Juncker: “AB'nin Kırılganlığı Artıyor”

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, üye ülkeler arasındaki dayanışmada çatlaklar oluştuğuna dikkati çekerek,

26 Haziran 2018 Salı 17:56
"Juncker: “AB'nin Kırılganlığı Artıyor”

 Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, üye ülkeler arasındaki dayanışmada çatlaklar oluştuğuna dikkati çekerek, "AB'nin kırılganlığı artıyor." dedi.

Avrupa Parlamentosu'nda, "Avrupa'da Kültürel Miras: Geçmiş ve Gelecek Arasında Köprü" temalı konferansta konuşan Juncker, üye ülkeler arasındaki dayanışmanın AB'nin kurucu anlaşmasının bir parçası olduğunu söyledi.

Üye ülkeler arasında daha önce de anlaşmazlıklar olduğunu kaydeden Juncker, bunun giderek arttığına dikkati çekerek, "Üye ülkeler arasındaki dayanışmada çatlaklar oluşuyor. Bu tam da göç krizine tutarlı bir çözüm bulmaya çalışırken gerçekleşiyor. AB'nin kırılganlığı artıyor." diye konuştu.

Juncker, üye ülkeler arasındaki dayanışmada oluşan çatlakların "kalıcı hasara" yol açabileceğini, bu sorunun üye ülkelerin birbirini daha iyi tanımasıyla aşılabileceğini kaydetti.

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Son Güncelleme: 26.06.2018 21:05
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