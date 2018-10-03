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Josipoviç: “Dünyada Artan Irkçılığın Temel Sebebi Devletlerin Yanlış Politikaları Ve Örülmeye Çalışılan Yapay Sınırlar“

İstanbul, 3 Ekim 18 : Eski Hırvatistan Cumhurbaşkanı İvo Josipoviç,

Josipoviç: “Dünyada Artan Irkçılığın Temel Sebebi Devletlerin Yanlış Politikaları Ve Örülmeye Çalışılan Yapay Sınırlar“

İstanbul, 3 Ekim 18 : Eski Hırvatistan Cumhurbaşkanı İvo Josipoviç,

03 Ekim 2018 Çarşamba 15:12
Josipoviç: “Dünyada Artan Irkçılığın Temel Sebebi Devletlerin Yanlış Politikaları Ve Örülmeye Çalışılan Yapay Sınırlar“

Eski Hırvatistan Cumhurbaşkanı İvo Josipoviç, "Dünyada artan ırkçılığın temel sebebi devletlerin yanlış politikaları ve örülmeye çalışılan yapay sınırlar. Bu durumu aşmak için Avrupa Birliği, NAFTA, BRICS, MIKTA gibi oluşumları canlı tutmak en iyi yol olacaktır." dedi.

Eski Hırvatistan Cumhurbaşkanı İvo Josipoviç, Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu, "Parçalanmış Bir Dünyada Barış ve Güvenliği Yeniden Düşünmek" temasıyla Swiss Hotel The Bosphorus'ta düzenlenen TRT World Forum'da, Avrupa Birliği'nin küreselleşme ve Hırvatistan'ın AB ülkesi olarak bu küreselleşmedeki yerini AA muhabirine değerlendirdi.

Dünya siyasetinde küreselleşmenin giderek çetrefilli bir hal aldığını belirten Josipoviç, "Ortadoğu ve Batı ülkelerinin bu denli farklı dengeler üzerine kurulmasında sorumluluğun, küreselleşmeyi fırsata dönüştürememek olduğunu söylüyorlar ancak bu duruma katılmak mümkün değil. Bu durum her ülkenin geçiş öncesindeki ekonomik durumunun ve liderlerinin sağlam ekonomik politikaları istikrarlı bir şekilde uygulama kabiliyetlerinin farklı oluşuna bağlı." diye konuştu.

Josipoviç, geçtiğimiz hafta New York'ta düzenlenen Birleşmiş milletler Genel Kurulu'nu değerlendirerek, şöyle konuştu:

"BMGK'de ele alınan en önemli konulardan birinin küçük ülkelerin ekonomilerinin nasıl güçlü tutulacağı idi. Bunun için alınacak en doğru politika, bu küçük ülkelerin Avrupa Birliği gibi büyük oluşumlara alınması gerekiyor. Bu nedenle Hırvatistan, Avrupa'da bulunan ve Balkan ülkesi olarak tabir edilen bir AB ülkesi oldu. Hırvatistan'ın AB'ye üye olması ekonomi, refah seviyesi, ticaret hacmi açısından ülkeyi daha üst seviyelere taşıdı. Dünyada artan ırkçılığın temel sebebi devletlerin yanlış politikaları ve örülen yapay sınırlar. Bu durumu aşmak için Avrupa Birliği, NAFTA, BRICS, MIKTA gibi oluşumları canlı tutmak en iyi yol olacaktır. "

Milliyetçiliğin toplumsal huzuru kaçıran en zehirli süreç olduğunu kaydeden Josipoviç, sözlerini şöyle tamamladı:
"Avrupa Birliği'nden ayrılmak da çıkmak da kolay değil. Birlikten çıkmak isteyen İngiltere, AB'den ayrılmadan önce tekrar düşünmeli. Avrupa Birliği'ne üye ülke olmamanın bedelinin ne olacağı insanlara iyi anlatılmalı. Öte yandan, Avrupa Birliği rüyasının diri kalabilmesi için Çin'in girişimde bulunduğu 'Bir Yol Bir Kuşak' gibi küresel ve bölgesel kapsayıcı projeler harekete geçirilmelidir."
 

Son Güncelleme: 03.10.2018 18:40
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