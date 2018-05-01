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Johnson İran’a Yüklendi...

Londra, 1 Mayıs 18 (.): İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson,

Johnson İran’a Yüklendi...

Londra, 1 Mayıs 18 (.): İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson,

01 Mayıs 2018 Salı 15:08
Johnson İran’a Yüklendi...
Londra, 1 Mayıs 18 (.): İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, "İran\'ın 2003 yılına kadar gizli şekilde araştırma yürütmesi gerçeği, bugün İran nükleer anlaşmasının izin verdiği denetimlere neden ihtiyaç duyduğumuzu gösteriyor" dedi.
Johnson, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu\'nun İsrail istihbaratının İran\'ın nükleer silah üretmek için gizli program üzerinde çalıştığına dair delillere ulaştığı yönündeki iddialarının ardından konuya ilişkin açıklama yaptı. 
Netanyahu\'nun sunumunun, İran nükleer anlaşmasıyla Tahran\'ın nükleer emelleri üzerindeki kısıtlamalara devam edilmesinin önemini vurguladığını ifade eden Johnson, İran nükleer anlaşmasının İran\'ın niyetlerine dair güvene dayanmadığını anımsattı.
Johnson, bunun daha ziyade, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansından (UAEA) müfettişlerin İran\'ın nükleer programına eşi görülmemiş erişimine izin veren tedbirler dahil, sert bir doğrulama mekanizması üzerine kurulduğunu kaydetti.
"İran\'ın 2003 yılına kadar gizli şekilde araştırma yürütmesi gerçeği, bugün İran nükleer anlaşmasının izin verdiği denetimlere neden ihtiyaç duyduğumuzu gösteriyor." ifadesini kullanan Johnson, anlaşmadaki hükümlerin onaylanmasının İran\'ın böyle bir araştırmayı yeniden başlatmasını zorlaştıracağını aktardı.
İsrail Başbakanı Netanyahu, dün yaptığı açıklamada, İsrail istihbaratının İran\'ın nükleer silah üretmek için gizli bir program üzerinde çalıştığına dair delillere ulaştığını iddia etmişti. Netanyahu, İsrail istihbaratının "İran nükleer programı hakkında 183 CD\'de dosyalanmış 55 bin sayfa gizli bilgiye" sahip olduğunu söylemişti.
(AA/HÖ)

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