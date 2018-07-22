banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94082
ALTIN
189.916
DOLAR
4.7932
STERLİN
6.2894
EURO
5.6125
Lefkoşa’da uyuşturucu operasyonu
LEFKOŞA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Ercan'dan çıkış yapamadılar
ERCAN'DAN ÇIKIŞ YAPAMADILAR
Lefkoşa'da uyuşturucu
LEFKOŞA'DA UYUŞTURUCU
Çelik'in ölüm nedeni belli oldu
ÇELİK'İN ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU
banner282

Johnny Depp kanser iddialarına yanıt verdi

Johnny Depp kanser iddialarına yanıt verdi

22 Temmuz 2018 Pazar 15:43
Johnny Depp kanser iddialarına yanıt verdi

Johnny Depp kanser mi oldu? Zayıflığın nedeni ortaya çıktı

Geçtiğimiz haftalarda bir hayranıyla çekilen fotoğrafı ortaya çıkan Johnny Depp'in sağlık durumu büyük endişe yaratmıştı. Sosyal medyada ve kamuoyu arasında ciddi bir hastalığı olduğu iddiası gündeme gelirken İngiliz basını Depp'in aşırı zayıflığı ve bembeyaz suratının perde arkasını araladı.

Dünyaca ünlü oyuncu Johnny Depp’in geçtiğimiz haftalarda sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafı büyük bir tartışma başlatmıştı. Depp’in hayranıyla çekilen fotoğrafta ünlü oyuncunun ciddi kilo verdiği ve neredeyse kireç gibi bir yüzü olduğu dikkatlerden kaçmadı.

depp-reuters

Sosyal medyada bu konuyla ilgili birçok spekülasyon ortaya atıldı. Şu sıralarda müzik grubu Hollywood Vampires ile turnede olan Depp’in bu kırılgan ve zayıf görüntüsünün arkasından ise bambaşka bir şey çıktı. Daily Mail’e konuşan Depp’in arkadaşları ünlü oyuncunun ciddi bir hastalığının olmadığını söyledi. Depp’in kendilerine, “Ben ne hastalıkla ne de kanserle mücadele ediyorum. Tek mücadele ettiğim bana atılan iftiralar” dediğini söyleyen arkadaşları ünlü oyuncunun eski eşini eleştirdiğini aktardı.

Amber Heard, Depp'in kendisine saldırdığını iddia etmişti.

Amber Heard, Depp’in kendisine saldırdığını iddia etmişti.

Depp ile evli olan Amber Heard geçtiğimiz yıl uluslararası basının karşısına çıkarak Depp’in kendisini dövdüğünü söylemiş ve yüzü kanlı fotoğraflarını paylaşmıştı. Heard’ün iftirası hakkında konuşan Depp’in bu konudan dolayı çok mutsuz olduğu ve kamuoyunun hikayeyi tek taraflı aktardığını söyledi.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ünlü oyuncudan cesur poz! Görenler inanamadı
Ünlü oyuncudan cesur poz! Görenler inanamadı
Angelina Jolie’ye benzemek istemişti… Gerçek hali böyleymiş
Angelina Jolie’ye benzemek istemişti… Gerçek hali böyleymiş
Mesut Özil: "Erdoğan'la fotoğraf çektirmekten pişman değilim"
Mesut Özil: "Erdoğan'la fotoğraf çektirmekten pişman değilim"
Yarışı kazandım zannedip durdu birincilikten oldu
Yarışı kazandım zannedip durdu birincilikten oldu
İran'da “Su“ Protestosu
İran'da “Su“ Protestosu
ABD'nin İran'a Askeri Müdahalesi İçin Trump Yönetimi Çaba Gösterdi
ABD'nin İran'a Askeri Müdahalesi İçin Trump Yönetimi Çaba Gösterdi
İran'da 5,9 Büyüklüğünde İkinci Deprem
İran'da 5,9 Büyüklüğünde İkinci Deprem
Japonya'da Aşırı Sıcaklar Can Almaya Devam Ediyor...
Japonya'da Aşırı Sıcaklar Can Almaya Devam Ediyor...
Yüzlerce Fanatik Yahudi'den Mescid-i Aksa'ya Baskın
Yüzlerce Fanatik Yahudi'den Mescid-i Aksa'ya Baskın
Pakistan'da İki Milletvekili Adayı Daha Saldırıya Uğradı
Pakistan'da İki Milletvekili Adayı Daha Saldırıya Uğradı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim