Jet Li'nin son fotoğrafı hayranlarını üzdü

Dövüş filmlerinin ünlü aktörü ve dövüş sanatı ustası Jet Li'nin sosyal medyada paylaşılan son fotoğrafı hayranlarını korkuttu. Ünlü aktörün hasta olduğunu düşünen hayranlarına cevap menajerinden geldi.

Pekin doğumlu ünlü aktör Jet Li'yi aksiyon filmlerinden görmeye alışkınız. Wu Shu Şampiyonaları'nda da birçok kez altın madalya sahibi olan ünlü aktörün son zamanlarda çekilen bir fotoğrafı görenleri şoka uğrattı.

2013 yılında, emekli Wu Shu Şampiyonu olan Jet Li'nin doktoru iki seçenek sundu: Ya aksiyon filmleri çekmeye devam edecekti ya da kalan hayatını tekerlekli sandalyeye bağlı olarak geçirecekti

Bütün bunların yanında ciddi bacak ve omurga problemleriyle boğuşuyordu, hatta uzun süre ayakta duramıyordu ancak Li, pes etmedi.

Bundan 4 yıl önce vizyona giren, Cehennem Melekleri 3 filminde Sylvester Stallone, Jason Statham, Arnold Schwarzenegger, Antonio Banderas, Bruce Willis ve Harrison Ford gibi isimlerden oluşan yine efsanevi bir kadroyla beyaz perdeye çıkmıştı.

2018 yılına girmeden önce hayranlarıyla paylaştığı YouTube videosunda da daha genç ve dinamik görünen yıldızın şimdiki hali hayranlarını çok üzdü.

Ünlü aktör hipertiroidizim, kalp rahatsızlığı, geçmişte yaşadığı bacak ve omurga kazaları gibi birçok hastalıkla boğuşuyor.

İşte Jet Li'nin son zamanlarda çekilen ve hayranlarını şoka uğratan o fotoğrafı!