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Jet Li'nin son fotoğrafı hayranlarını üzdü

Dövüş filmlerinin ünlü aktörü ve dövüş sanatı ustası Jet Li'nin sosyal medyada paylaşılan son fotoğrafı hayranlarını korkuttu. Ünlü aktörün hasta olduğunu düşünen hayranlarına cevap menajerinden geldi.

Jet Li'nin son fotoğrafı hayranlarını üzdü

Dövüş filmlerinin ünlü aktörü ve dövüş sanatı ustası Jet Li'nin sosyal medyada paylaşılan son fotoğrafı hayranlarını korkuttu. Ünlü aktörün hasta olduğunu düşünen hayranlarına cevap menajerinden geldi.

26 Mayıs 2018 Cumartesi 23:11
Jet Li'nin son fotoğrafı hayranlarını üzdü

Dövüş filmlerinin ünlü aktörü ve dövüş sanatı ustası Jet Li'nin sosyal medyada paylaşılan son fotoğrafı hayranlarını korkuttu. Ünlü aktörün hasta olduğunu düşünen hayranlarına cevap menajerinden geldi.

Jet Li'nin Son Fotoğrafı Hayranlarını Üzdü

Pekin doğumlu ünlü aktör Jet Li'yi aksiyon filmlerinden görmeye alışkınız. Wu Shu Şampiyonaları'nda da birçok kez altın madalya sahibi olan ünlü aktörün son zamanlarda çekilen bir fotoğrafı görenleri şoka uğrattı.

Jet Li'nin Son Fotoğrafı Hayranlarını Üzdü

2013 yılında, emekli Wu Shu Şampiyonu olan Jet Li'nin doktoru iki seçenek sundu: Ya aksiyon filmleri çekmeye devam edecekti ya da kalan hayatını tekerlekli sandalyeye bağlı olarak geçirecekti

Jet Li'nin Son Fotoğrafı Hayranlarını Üzdü

Bütün bunların yanında ciddi bacak ve omurga problemleriyle boğuşuyordu, hatta uzun süre ayakta duramıyordu ancak Li, pes etmedi.

Jet Li'nin Son Fotoğrafı Hayranlarını Üzdü

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Bundan 4 yıl önce vizyona giren, Cehennem Melekleri 3 filminde Sylvester Stallone, Jason Statham, Arnold Schwarzenegger, Antonio Banderas, Bruce Willis ve Harrison Ford gibi isimlerden oluşan yine efsanevi bir kadroyla beyaz perdeye çıkmıştı.

Jet Li'nin Son Fotoğrafı Hayranlarını Üzdü

2018 yılına girmeden önce hayranlarıyla paylaştığı YouTube videosunda da daha genç ve dinamik görünen yıldızın şimdiki hali hayranlarını çok üzdü.

Jet Li'nin Son Fotoğrafı Hayranlarını Üzdü

Ünlü aktör hipertiroidizim, kalp rahatsızlığı, geçmişte yaşadığı bacak ve omurga kazaları gibi birçok hastalıkla boğuşuyor.

Jet Li'nin Son Fotoğrafı Hayranlarını Üzdü

İşte Jet Li'nin son zamanlarda çekilen ve hayranlarını şoka uğratan o fotoğrafı!

Jet Li'nin Son Fotoğrafı Hayranlarını Üzdü

Jet Li'nin Son Fotoğrafı Hayranlarını Üzdü

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