Instagram'ın ilk yıldızlarından biri olan Jen Selter yeni yaşını kutladı.





Paylaştığı pozlar sayesinde dünya çapında tanınan Jen Selter, artık 25 yaşında! 8 Ağustos'ta 25'inci yaşını bitiren Jen Selter'ı bu mutlu gecesinde ailesi, yakınları ve dostları yalnız bırakmadı. Instagram'ın ilk yıldızlarından biri olan Selter, gecede beyaz yarı şeffaf bir tulum giydi. Tam adı Jennifer Leigh Selter olan New York doğumlu fitness modeli, genç yaşlarda keşfedildiğinden beri adından söz ettirmeye devam ediyor. Kendisini şöhrete kavuşturan Instagram'ı halen aktif bir şekilde kullanmaya devam eden Jen Selter'ın 12.4 milyon takipçisi bulunuyor. Selter'ın paylaşımları hayranlarından yüzbinlerce beğeni ve yorum alıyor.

Selter, mayıs ayında İstanbul'a gelmiş ve Atatürk Havalimanı'ndan bir fotoğraf paylaşarak "Merhaba İstanbul" notunu düşmüştü.