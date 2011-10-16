JCI 2010 YILI GİRİŞİMCİSİ ÖDÜLÜ UMUT OZA’NIN OLDU

TATAR: “KKTC BELKİ AMBARGO VE İZOLASYONLAR ALTINDADIR ANCAK 100’ÜN ÜZERİNDE ÜLKEYLE TİCARET İLİŞKİSİ VARDIR... BU DA YARATICI İŞADAMI VE İŞ KADINLARI SAYESİNDE GERÇEKLEŞMEKTEDİR”

ATUN: “VİZYON ÜRETECEK, FİKİR LİDERLİĞİ YAPACAK KİŞİLERE SON DERECE İHTİYACIMIZ VAR”

Genç Girişimciler ve Liderler Derneği (JCI) 2010 yılının girişimci ödülü Oza Kahve Şirketi Direktörü Umut Oza’nın oldu. Mercure Hotel’de dün akşam düzenlenen törende, başarılı genç işadamına ödülünü Maliye Bakanı Ersin Tatar takdim etti.

Geceye, Maliye Bakanı Ersin Tatar, Ekonomi Bakanı Sunat Atun, YAGA ve JCI Kurucu Başkanı Derviş Besimler, JCI Kuzey Kıbrıs Başkanı Nilay Tunçalp, JCI Türkiye Başkan Yardımcısı Ömer Uçel, ekonomi ağırlıklı bazı sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle kalabalık sayıda bir işadamı topluluğu katıldı.

Maliye Bakanı Ersin Tatar, Ekonomi Bakanı Sunat Atun, JCI Kuzey Kıbrıs Başkanı Nilay Tunçalp ve JCI Türkiye Başkan Yardımcısı Ömer Uçel’in konuşmalar yaptığı gecede, JCI eski başkanlarından Oğuz Özyalçın ile bazı üyelere katkı ve hizmetlerinden ötürü plaket de verildi.

TATAR: “AMBARGOLAR ALTINDA 100’ÜN ÜZERİNDE ÜLKEYLE TİCARET İLİŞKİSİ”

Maliye Bakanı Ersin Tatar ödül töreninde yaptığı konuşmada, genç girişimcilerle birarada bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, JCI’nın yurtdışında yaptığı başarılı çalışmalarla ülke tanıtımına katkı koyan başarılara bir örgüt olduğunu söyledi.

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti belki ambargo ve izolasyonlar altındadır ancak dünya genelinde 100’ün üzerinde ülkeyle ticaret ilişkisi içerisindedir ve bu yaratıcı işadamı ve iş kadınları sayesinde gerçekleşmektedir” diyen Bakan Tatar, bu kapsamda JCI’ya hükümet adına teşekkürlerini sundu.

Konuşmasında yatırımcı, sanayici, turizmci ve işadamlarına seslenen Bakan Ersin Tatar, tüm olumsuzluklara rağmen ülkenin kaydettiği gelişmenin mutluluk verici olduğunu belirterek, gelinen aşamada herkesin ülkeye yatırım yapmaya devam etmesini istedi.

Maliye Bakanı konuşmasını “Yeter ki bu ülkeye inananlım, yatırım yapalım, çalışalım, üretelim ve ürettiklerimizi pazarlayabilelim… Ne mutlu bize ki yanı başımızda güçlü bir Anavatan var” sözleriyle tamamladı.

ATUN: “FİKİR LİDERLERİNE İHTİYAÇ VAR”

Ekonomi Bakanı Sunat Atun, JCI ödül töreninde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, derneğin ülke tanıtımında ve gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında başarılı, güzel çalışmalar yaptığını söyledi.

Ülkede vizyon üretecek ve fikir liderliği yapacak yetişmiş liderlere son derece ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Bakan Atun, JCI’nın bu noktada ön plana çıktığını vurguladı.

Bakan Sunat Atun gecede 2010 yılının girişimci ödülünü alan Oza Kahve Şirketi Direktörü Umut Oza’yı kutlayarak, başarılarının tüm sanayicilere örnek olmasını diledi.

TUNÇALP: “BİREYSEL GELİŞİM TOPLUMSAL GELİŞİM İÇİN ŞART”

JCI Kuzey Kıbrıs Başkanı Nilay Tunçalp, Genç Girişimciler ve Liderler Derneği’nin 1994 yılında kurulduğunu; yaşları 18 ile 40 arasında değişen, takım çalışmasına yatkın, sürekli gelişimi hedefleyen, uluslararası vizyonu olan girişimcilerin oluşturduğu uluslararası bir organizasyon olduğunu anlattı.

Tunçalp, derneğin bireysel gelişimin toplumsal gelişim için şart olduğuna inan bir örgüt olduğunu kaydetti.

Tunçalp, JCI’ın Oza Kahve Şti. Direktörü Umut Oza’yı; süreklilik, girişimcilik ve Kuzey Kbrıs’ta bir marka yarattığı için ödüle layık gördüğünü de ifade etti.

UÇEL: “ÖRNEK İNSAN OLUN”

JCI Türkiye Başkan Yardımcısı Ömer Uçel de gecede ödül alan genç girişimci Umut Oza’yı kutlayarak başarılarının devamını diledi.

Uçel, konuşmasında JCI üyelerine de seslenerek genç girişimcilerin ileriki yaşamlarında devlet kademelerinde de görev almalarını, örnek insan olmalarını ve vatana hizmet etmelerini de istedi.

OZA: “ÖDÜL MOTİVASYON AŞILADI”

Oza Kahve Şirketi Direktörü Umut Oza ise konuşmasında, JCI tarafından 2010 yılı girişimcilik ödülüne layık görülmekten duyduğu onuru ifade ederek, aldığı ödülün kendisine motivasyon ve çalışma azmi yanında ülkeye daha çok hizmet etmeyi aşıladığını vurguladı.