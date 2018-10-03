Jaxa, Ryugu Asteroidine Yeni Gezginci Araç İndirdi

ALMAN-FRANSIZ YAPIMI YÜZEY GÖZLEM ARACI JAPON UZAY ARACI TARAFINDAN ASTEROİDE İNDİRİLDİ



Japon Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), Ryugu asteroidine Alman-Fransız yapımı bir gezginci gözlem aracı indirdi.



JAXA'dan yapılan açıklamada Mobil Asteroid Yüzey İzcisi (MASCOT) adı verilen gezgincinin, Hayabusa2 uzay aracından, asteroidin yüzeyine bırakıldığı belirtildi.



Uzay aracının 10 kilogram ağırlığındaki kutu şeklindeki gezginciyi yüzeye indirebilmek için asteroidin yüzeyine 50 metre yaklaştığı ifade edildi.



Hayabusa2, Dünya'ya 280 milyon kilometre uzaklıktaki asteroidin çevresinde haziran ayından bu yana keşif faaliyeti yürütüyor.



Uzay aracı Hayabusa2, geçen ay, yer çekiminin zayıf olduğu Ryugu'nun yüzeyine "Gezginci 1A" ve "Gezginci 1B" adı verilen MINERVA-II1 tipi zıplayan gözlem araçlarını indirmişti.



Ryugu'ya 3,5 yıllık yolculuğun ardından haziran ayında ulaşan Hayabusa 2'nin, çalışmalarını tamamlayarak aldığı numunelerle 2020'nin sonlarında dünyaya dönmesi öngörülüyor.



Hayabusa 2'nin ilkel bir tür asteroid olan Ryugu'dan topladığı numunelerden Güneş Sistemi'nin oluşumuyla ilgili ipuçlarına ulaşılması hedefleniyor.

