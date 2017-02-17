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17 Şubat 2017 Cuma 19:40

Japonya’nın Yarısı Sekssiz Evlilik Yaşıyor

Japonya'nın Yarısı Sekssiz Evlilik Yaşıyor
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Japonya’nın Yarısı Sekssiz Evlilik Yaşıyor
Japonya'da yapılan bir anket çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Ülkede evli çiftlerin yarısı sevişmiyor.

Independent.co.uk’da yer alan habere, Japonya Aile Planlama Topluluğu tarafından yapılan ankete göre evli çiftlerin yüzde 47.2’si seksi hayatlarından çıkarmış durumda. Yapılan araştırmaya göre kadınların yüzde 22’si seksi bir külfet olarak görüyor, erkeklerin ise yüzde 35.2’si, iş dolayısıyla seks için çok yorgun olduklarını belirtiyor.

SEKSSİZLİK TÜM ÜLKEYİ ETKİLEYECEK

Araştırma sonucunda ortaya çıkan bulgular, uzun çalışma saatleri ve düşük doğum oranının tüm ülkeyi etkileyeceğini gösteriyor. 2014’yılında yapılan ankete göre, 2016’da yüzde 2,6 puan artan sekssiz evlilik yaşayan çiftler gün geçtikçe artıyor. Sonuçlara göre, çiftler birbirini cinsel partner olarak değil, yalnızca aile üyesi olarak görüyor ve çocuk doğumundan sonra cinsel yaşamlar durma noktasına geliyor.


 
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