Japonya'daki Deprem

DEPREMDE 21 KİŞİ YARALANDI
Japonya'nın orta kesminde dün meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre 21 kişi yaralandı.
Kyodo haber ajansı, Nagano'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde en az 21 kişinin yaralandığını duyurdu.
Haberde, yaralılardan 15'inin Omaçi kentinde tedavi altına alındığı, bunlardan üçünün durumunun ağır olduğu, diğerlerinin Nagano kenti ve Hakuba köyünde yaralandığı belirtildi.
Niigata bölgesindeki nükleer santralin depremden etkilenmediği ifade edildi.
Japonya Meteoroloji Ajansı, dün depremin Nagano'da meydana geldiğini bildirmiş, depremden sonra tsunami alarmı verilmemişti.