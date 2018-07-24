Japonya’da Sıcaktan Ölenlerin Sayısı 77’ye Yükseldi



Japonya'da ay başından bu yana etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 77'ye ulaştı.



Kyodo ajansının, Yangın ve Afet Yönetimi Ajansına dayandırdığı haberine göre, dün ülke tarihinin en yüksek sıcaklığı ölçüldü. Ülkede, 9-22 Temmuz tarihlerinde 77 kişi yaşamını yitirdi, 30 binden fazla kişi hastanelere başvurdu. Yetkililer özelikle yaşlıların ve çocukların, zorunlu kalmadıkça dışarıya çıkmaması uyarısında bulundu.



Japonya Meteoroloji Dairesi, ülkeyi kasıp kavuran sıcak havayı "doğal afet" ilan etti.



Dün başkent Tokyo'nun kuzeyindeki Kugayama şehrinde 41,1 derece ölçülen hava sıcaklığı, ülke tarihinin en yüksek sıcaklık değeri olarak kayıtlara geçmişti.



