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Japonya'da nükleer alarm!

Başkent Tokyo'da yüksek oranda radyasyon tespit edildi.

Japonya'da nükleer alarm!

Başkent Tokyo'da yüksek oranda radyasyon tespit edildi.

14 Ekim 2011 Cuma 13:06
Japonya'da nükleer alarm!
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Japonya'da nükleer alarm!

Japonya'da deprem Japonya'dan 'tsunami' kapsulü 24 parmakla saç yıkayan robot! İlk "plastik Boeıng" Tokyo'da Japonya'da "nükleere son" eylemi Japonya'da yine nükleer alarm var. Başkent Tokyo'da yüksek oranda radyasyon tespit edildi. Radyasyonun bulunduğu bölge Tokyo'nun yerleşim yerlerinden Setagaya bölgesi.

Bölge kordon altına alındı, halk tahliye edildi. Yetkililere göre, radyasyonun kaynağı Japonya'da 11 Mart'taki felaket sonrası tahrip olan Fukuşima Nükleer Santrali değil, bölgede bulunan bazı materyaller. Radyasyonun halk sağlığını tehdit edecek düzeyde olmadığı belirtiliyor.

Geçtiğimiz günlerde de Fukuşima Santrali'ne 60 kilometre uzakta yüksek oranda radyasyon tespit edilmişti. Japon hükümeti daha önce nükleer santralden 20 ile 30 kilometre mesafedeki bölgeyle ilgili uyarısını kaldırmıştı. Santrale 20 kilometre mesafedeki bölge ise tamamen kapalı.

Son Güncelleme: 14.10.2011 13:06
Anahtar Kelimeler:
TokyoJaponyaRadyasyonNükleer
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