Japonya'da Genel Seçim

BAŞBAKAN ŞİNZO ABE LİDERLİĞİNDEKİ LİBERAL DEMOKRAT PARTİ, PARLAMENTONUN ALT KANADINDA ÇOĞUNLUĞU ELDE EDEREK SEÇİMİ KAZANDI

Japonya'daki genel seçimleri Başbakan Şinzo Abe liderliğindeki Liberal Demokrat Parti (LDP) ve uzun süreli koalisyon ortağı New Komeito'nun (Yeni Komeito) kazandığı bildirildi.

Japonya'nın Kyodo haber ajansının verilerine göre, LDP, parlamentonun alt kanadı Diet'te 291, koalisyon ortağı Yeni Komeito da 35 sandalyeyi kazanarak, toplam 326 sandalyeyi garantiledi.

Elde edilen verilere göre muhalefet kanadında yer alan partiler Temsilciler Meclisi'nde toplam 147 sandalye kazanırken, Japonya Demokratik Partisi 70 sandalye ile bu partiler arasında başı çekti.

Seçimden önce yapılan kamuoyu yoklamaları, Abe'nin liderliğindeki Liberal Demokrat Parti'nin uzun süreli koalisyon ortağı Yeni Komeito ile 475 sandalyeli parlamentonun alt kanadında üçte iki çoğunluğu elde edeceğini gösteriyordu.

Seçimlerde 475 sandalyenin 326'sını alarak üçte iki çoğunluğu yakalayan ve iktidar olan koalisyon, Japonya'nın çift meclisli yasama organı Ulusal Diet'in Danışmanlar Meclisi'nde de ağır basacak.

Seçimlerin süprizi ise Japonya Komünist Partisi olarak gösteriliyor. Temsilciler Meclisi'ndeki sandalye sayısını neredeyse üçe katlayarak 23'e çıkaran Japonya Komünist Partisi, 18 sene sonra, ülkenin güneyinde yer alan Okinawa'daki dört sandalyeden birini almayı da başardı.

LDP, İKTİDARI DÖRT YIL DAHA GARANTİLEDİ

Seçimler LDP'nin dört yıl daha iktidarda kalmasını garantilerken, 60 yaşındaki Başbakan Abe'nin 2015 Eylül ayında yapılacak parti genel kurulunda da tekrar başkan seçilmesi bekleniyor.

Diğer yandan seçimlerde tekrar milletvekili olmak isteyen fakat kaybeden LDP'nin önemli isimlerinden Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık Bakanı Koya Nişikava'nın yenilgisinin, Japonya'nın Trans Pasifik Ortaklığı (TPP) üyeliğine etki etmesi bekleniyor.

Japonya'da 2012 yılında göreve gelen Başbakan Abe, kamu harcamalarını artırıp para basarak ekonomiyi canlandırmaya çalışmıştı. Bu politikalar ilk etapta ekonomik büyümeyi sağlasa da Japonya, bu yılın ikinci yarısında tekrar ekonomik gerilemeye yenik düştü.

Şinzo Abe, "Abenomi" olarak bilinen politikalarının, Japon ekonomisini yeniden rayına sokacağı konusunda ısrarlı. Bu politikalar çerçevesinde Japonya'yı TPP üyesi yapmaya çalışan Abe'nin bu hareketi, ülkedeki ekonomiyi canlandırmak ve değer kaybeden Japon para birimi Yen için parasal rahatlık ortamı oluşturmak olarak değerlendiriliyor. 2013 yılından beri TPP görüşmelerine katılan Japonya, tarım piyasasını üye ülkelere açma konusunda gönülsüzlüğüyle biliniyor.

Abe, seçim kampanyası sırasında, ayrımcılık karşıtı yasaları sıkılaştırmıştı. İşe alma hedefleri koyarak daha fazla kadının istihdam edilmesine yardımcı olma taahhüdünde bulunan Abe, ayrıca Japonya ordusunun, tehdit altındaki müttefikleriyle kolektif meşru müdafaaya dâhil olmasına izin veren yasayı değiştirme sözü vermişti.

Seçimlerde, parlamentonun alt kanadına seçilebilmek için bin 191 aday yarışırken, 2012 yılına kıyasla seçimde daha az parti rekabet ediyordu.