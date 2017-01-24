Japonya'ya Yeni Dalgakıran

Ankara, 24 Ocak 17 : Japonya'da 6 yıl önce tsunami faciasında enkaza dönen dalgakıranın inşası tamamlandı.

Kyodo ajansının haberine göre, ülkenin kuzeydoğusundaki İwate eyaletinde 2011 yılında meydana gelen deprem ve tsunami felaketinde yıkılan dalgakıranın yeniden inşası 265 milyon dolara mal oldu.

Dalgakıranın sahilde 2 kilometre boyunca uzandığı ve 12,5 metre yüksekliğinde olduğu belirtildi.

Japon yetkili Hisayoşi Mizuno, "Yapı ne kadar dayanıklı olsa da muhtemel her tsunamiyi engelleyemez. Bir felaket halinde vatandaşlar canlarını kurtarmak üzere evlerini tahliye etmeyi akıllarından çıkarmamalıdır." ifadesini kullandı.

Dalgakıranın bulunduğu bölgeye ayrıca afetzedelerin hatırasını yaşatmak için bir anıt park yapılması planlanıyor.

İwate eyaletinde Rikuzentakata sahilinde bulunan dalgakıran, 11 Mart 2011'de meydana gelen deprem ve sonrasındaki tsunamide yıkılmıştı.

(AA/ÖZ/ÖK)

