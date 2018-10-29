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Japonya Prensesi Ayako Evlendi

PRENSES AYAKO HALKTAN BİRİSİYLE EVLENDİĞİ İÇİN UNVANINI KAYBETTİ

Japonya Prensesi Ayako Evlendi

PRENSES AYAKO HALKTAN BİRİSİYLE EVLENDİĞİ İÇİN UNVANINI KAYBETTİ

29 Ekim 2018 Pazartesi 12:42
Japonya Prensesi Ayako Evlendi

PRENSES AYAKO HALKTAN BİRİSİYLE EVLENDİĞİ İÇİN UNVANINI KAYBETTİ

Ankara, 29 Ekim 18 (.): Japonya\'da İmparator Akihito\'nun kuzeni Prens Takamodo\'nun üçüncü ve en küçük kızı Prenses Ayako, bir denizcilik şirketinde çalışan KeiMoriya ile evlendi.
Prenses Ayako unvanını kaybetmek pahasına başkent Tokyo\'daki MeijiShrine Tapınağı\'nda düzenlenen törenle dünyaevine girdi.
28 yaşındaki Ayako, ülke kurallarına göre halktan biri olan 32 yaşındaki Moriya ile evlendiği için prenseslik unvanını resmen kaybetmiş oldu.
Evlilik törenine aile yakınlarından yaklaşık 30 kişi katılırken, tapınak etrafında bine yakın kişi toplandı.
Ayako tören sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu günü çok sayıda kişiyle kutlamaktan dolayı çok mutluyum. Güzel bir çift olacağız." ifadelerini kullandı.
Moriya da tebessümlerle dolu bir aile kurmayı ümit ettiğini söyledi.
12 Ağustos\'ta nişanlanan çiftin tanışmasında Ayako\'nun annesi Prenses Takamodo\'nun rol oynadığı biliniyor.
1 MİLYON DOLAR ÖDEME YAPILACAK
Japonya\'daki imparatorluk kurallarına göre prenses halktan birisiyle evlilik yemini edince prenseslik unvanını terk etmek zorunda kalıyor.
Yine aynı kurallar çerçevesinde Ayako\'ya, statüsünü kaybettikten sonra bile yüksek yaşam standardını sürdürebilmesi için yaklaşık 1 milyon dolar ödeme yapılacak.
(AA/TUĞ/ŞEB)
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