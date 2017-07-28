Japonya, Kuzey Kore'ye Yönelik Yaptırımları Genişletti

Ankara, 28 Temmuz 17 : Japonya hükümeti, Pyongyang yönetimiyle bağlantılı kuruluş ve bireylerin yer aldığı kara listeyi genişleterek, Kuzey Kore'ye tek taraflı ek yaptırım uygulama kararı aldı.

Kyodo'nun haberine göre, ABD Senatosu'nun, dün, Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar getiren yasa paketini onaylamasının ardından Japonya da yaptırım listesine yeni isimler ekledi.

Haberde, Japonya Dışişleri Bakanı Fumio Kishida'nın, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'ye yönelik baskıyı artırmanın önemli olduğunu belirterek, "Kuzey Kore'ye, (1970'li ve 80'li yıllarda) Japon vatandaşlarının kaçırılması, nükleer ve füze geliştirmesi gibi konuların çözümüne ilişkin somut adımlar atması için baskıda bulunacağız." dediği aktarıldı.

Kishida'nın, bu kapsamda, 9 kişinin yanı sıra 2 Çinli şirketin de aralarında bulunduğu 5 kuruluşun kara listeye alındığını söylediği belirtildi.

Haberde, Kuzey Kore ile ilişkili bu kişi ve firmaların mal varlıklarının dondurulacağı belirtildi.

Kara listeye alınan Çinli firmaların, Kuzey Kore için kara para aklamakla suçlanan Dandong Bank ve Dalian Global Unity Shipping isimli nakliyat firması olduğu ifade edildi.

Kıtalararası balistik füze denemesi yapan Kuzey Kore'nin üzerindeki baskıyı artırmak için en son yaptırım hedeflerinin, finansal hizmetler, nakliye işlemleri ve kömür gibi madenlerin ihracatını yapanları da içerecek şekilde genişletileceği ve bu kişi ve kuruluşların mal varlıklarının dondurulacağı kaydedildi.

ÇİN'DEN TEPKİ

Diğer yandan, Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Lu Kang, Japonya'nın kararının "yanlış" olduğunu belirterek, Tokyo'dan söz konusu kararı derhal geri çekmesini istedi.

Lu, "Japonya bu konuda ısrarcı olursa, bu, Çin ve Japonya ilişkileri ve her iki ülkenin Kore yarımadası konusundaki iş birliği için büyük siyasi engeller oluşturacak." ifadesini kullandı.

ABD Hazine Bakanlığı, geçen ay Kuzey Kore'nin nükleer silah faaliyetlerine destek sağladığı gerekçesiyle Çinli 2 kişi ve 2 şirket hakkında yaptırım kararı almıştı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yaptırım kararlarının Kuzey Kore'nin kitle imha silahı geliştirmeye yönelik faaliyetleriyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kurallarını ihlal etmesi nedeniyle alındığı belirtilmişti.

ABD'nin kara listesine eklenenler arasında Dandong Bank isimli Çinli bankanın bulunması dikkati çekmişti. Açıklamada, adı geçen bankanın Kuzey Kore'nin mevcut yaptırımlara rağmen uluslararası piyasalara erişmesine aracılık ettiği ifade edilmişti.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin de kararın hiçbir şekilde Çin devletini hedef almadığını bildirmişti.

(AA/DOĞ/GÜL)