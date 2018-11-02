Japonya İşçi Göçünü Kolaylaştırıyor

Tokyo, 2 Kasım 18 : Japonya\'da kabine, ülkedeki göçmenlik kurallarını hafifletmeyi ve ülkeye daha fazla mavi yakalı yabancı işçi kabul edilmesine olanak sağlamayı öngören yasa tasarısını kabul etti.

Kyodo ajansının haberine göre Japonya hükümeti, denizaşırı mavi yakalı işçilere çalışma hakkı verecek yasa tasarısını onayladı.

Başbakan Şinzo Abe, meclis komisyonunda yaptığı açıklamada, "İş gücü sıkıntısı ekonomik büyümeyi engelleyen önemli bir faktör olmaya başlıyor. Buna karşı bir sistem oluşturacağız." dedi.

Kısıtlayıcı göç yasalarına sahip olan ve yurt dışından az sayıda işçi kabul eden Japonya\'da, yasa tasarısıyla inşaat ve tarımdan sağlığa kadar iş gücü kıtlığıyla karşı karşıya 14 sektörde nitelikli yabancı işçilere çalışma izni verecek iki yeni ikamet statüsü oluşturulması öngörülüyor.

İlk ikamet statüsünde, belirli bir alanda çalışmak için yeterli bilgi ve deneyime sahip işçilere ülkede 5 yıl çalışma izni sağlanacak ve bu kişilerin kural gereği ailelerini Japonya\'ya getirmelerine izin verilmeyecek.

İkinci statüdeki daha fazla beceri gerektiren alanlarda ihtiyaç duyulan işçiler ise daimi ikamet hakkı için başvurabilecek ve bu kişilerin aile üyelerini ülkeye getirmelerine izin verilecek.

Yaşlanan nüfus ve düşük nüfus artışı nedeniyle daha fazla iş gücüne ihtiyaç duyulan Japonya\'da hükümet, göçmenlik kontrol yasasını değiştirmek için tasarıyı gelecek günlerde parlamentoya sunmaya hazırlanıyor.

Yürürlüğe girmesi halinde Japonya’nın katı göçmen politikasında dönüm noktası olması beklenen düzenlemeye göre, şimdiye dek yalnızca yüksek vasıflı profesyonellere ülkede iş imkanı sağlayan Japonya, "nitelikli işçilere" de istihdam sağlayabilecek.

(AA/FG)