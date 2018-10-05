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Japonya İnsan Embriyosunda Genetik Değişikliğe İzin Verecek

YAYIMLANAN TASLAK ÇALIŞMA, İNSAN EMBRİYOSUNA DNA KURGULAMA ARAÇLARIYLA MÜDAHALEYE İZİN VERİYOR

Japonya İnsan Embriyosunda Genetik Değişikliğe İzin Verecek

YAYIMLANAN TASLAK ÇALIŞMA, İNSAN EMBRİYOSUNA DNA KURGULAMA ARAÇLARIYLA MÜDAHALEYE İZİN VERİYOR

05 Ekim 2018 Cuma 16:33
Japonya İnsan Embriyosunda Genetik Değişikliğe İzin Verecek

YAYIMLANAN TASLAK ÇALIŞMA, İNSAN EMBRİYOSUNA DNA KURGULAMA ARAÇLARIYLA MÜDAHALEYE İZİN VERİYOR

Ankara, 5 Ekim 18 : Japonya\'da insan embriyosunda genetik değişiklik yapılmasına izin veren kuralları içeren taslak çalışma yayımlandı.
"Nature" dergisinde yayımlanan habere göre, sağlık ve bilim alanında çalışan bakanlık ve ilgili kurumların temsilcilerinden oluşan uzman heyeti, "CRISPR–Cas9" gibi DNA zincirlerini kurgulamaya olanak sağlayan araçların insan embriyosuna uygulanmasına izin veren çalışma taslağını kamuoyunun dikkatine sundu.
Taslakta önerilen kurallar, embriyonun genetiğinin yalnızca araştırma amacıyla değiştirilmesine izin veriyor, üreme amaçlı değiştirilmesini yasaklıyor ancak bu konuda yasal yaptırım öngörmüyor.
Uzmanlar, insan embriyosunun genetiğinin araştırılmasının, insanın erken gelişim döneminin aydınlatılması yanında kalıtsal hastalıklara yol açan genetik mutasyonların düzeltilmesine de olanak sağlayabileceğini belirtiyor.
İnsan embriyosunun bilimsel araştırmalarda kullanılmasına izin veren ülkede embriyoların genetiğinin değiştirilmesine yönelik herhangi bir düzenleme bulunmuyor.
Taslak kurallar gelecek aya kadar kamuoyunun eleştiri ve fikirlerine açık olacak. Ardından kabul edilecek çalışmanın gelecek yılın başından itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor.
"ÖJENİ"YE YOL AÇABİLİR ENDİŞESİ
Öte yandan, insan embriyosunun genetiğinin değiştirilmesi, araştırma amacıyla da olsa etik açıdan tartışmalı görülüyor.
Bu tip araştırmaların, sağlık amaçları dışında insan ırkının belirli tercihlerle ıslah edilmesi ve üstün ırklar yaratılmasına yönelik "öjeni" çalışmaları için kullanılabileceğine dair kaygılar bulunuyor.
Bugüne kadar insan embriyosuna genetik müdahalede bulunan en az 8 bilimsel araştırma yayımlandı. Bu araştırmalar, ABD, Çin ve İngiltere\'de yapıldı. ABD ve Çin\'deki çalışmalar yalnızca yasaların koyduğu sınırlarda yapılırken İngiltere\'de ayrıca ulusal denetim kurumundan izin almak gerekiyor.
(AA/ÖZ/HA)
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