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Japonya Hipersonik Füze Geliştirecek

Ankara, 22 Eylül 18 (.): Japonya\'nın, hipersonik füze geliştirmek amacıyla yaklaşık 57 milyon dolar bütçe ayırdığı bildirildi.

Japonya Hipersonik Füze Geliştirecek

Ankara, 22 Eylül 18 (.): Japonya\'nın, hipersonik füze geliştirmek amacıyla yaklaşık 57 milyon dolar bütçe ayırdığı bildirildi.

22 Eylül 2018 Cumartesi 07:34
Japonya Hipersonik Füze Geliştirecek
Ankara, 22 Eylül 18 (.): Japonya\'nın, hipersonik füze geliştirmek amacıyla yaklaşık 57 milyon dolar bütçe ayırdığı bildirildi.
Ülke basınında yer alan haberde, Savunma Bakanlığının hipersonik füze geliştirilmesi için 57 milyon dolarlık bütçe ayırdığı belirtildi.
Füzenin, 2023-2025 yıllarında test edilmesinin beklendiği, ülkenin savunma stratejisinin parçası olacağı kaydedildi.
HİPERSONİK TEKNOLOJİ
Hipersonik hava araçları, saniyede 343,2 metre ölçülen ses hızının 5 katı (Mach 5) veya daha yüksek hızlarda hareket eden araçlar olarak tanımlanıyor.
ABD, 2011\'de Mach 20 hızında insansız hava aracı HTV-2\'yi test etmiş ancak araç, Pasifik Okyanusu\'na çakılmadan önce sadece birkaç dakika uçabilmişti. 
Çin, geçen yıl mart ayında WU-14 adlı hipersonik planörüyle Mach 5-Mach 10 aralığında 7 başarılı test gerçekleştirmişti. 
Nükleer silahlar ve balistik füzelerin taşınmasında da kullanılabilecek hipersonik hava araçlarının ilk örneklerini test eden ülkeler arasında Rusya, Hindistan ve Avustralya da bulunuyor.
(AA/TUĞ/HÖ)

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