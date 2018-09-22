Japonya Hipersonik Füze Geliştirecek





Ankara, 22 Eylül 18 (.): Japonya\'nın, hipersonik füze geliştirmek amacıyla yaklaşık 57 milyon dolar bütçe ayırdığı bildirildi.Ülke basınında yer alan haberde, Savunma Bakanlığının hipersonik füze geliştirilmesi için 57 milyon dolarlık bütçe ayırdığı belirtildi.Füzenin, 2023-2025 yıllarında test edilmesinin beklendiği, ülkenin savunma stratejisinin parçası olacağı kaydedildi.HİPERSONİK TEKNOLOJİHipersonik hava araçları, saniyede 343,2 metre ölçülen ses hızının 5 katı (Mach 5) veya daha yüksek hızlarda hareket eden araçlar olarak tanımlanıyor.ABD, 2011\'de Mach 20 hızında insansız hava aracı HTV-2\'yi test etmiş ancak araç, Pasifik Okyanusu\'na çakılmadan önce sadece birkaç dakika uçabilmişti.Çin, geçen yıl mart ayında WU-14 adlı hipersonik planörüyle Mach 5-Mach 10 aralığında 7 başarılı test gerçekleştirmişti.Nükleer silahlar ve balistik füzelerin taşınmasında da kullanılabilecek hipersonik hava araçlarının ilk örneklerini test eden ülkeler arasında Rusya, Hindistan ve Avustralya da bulunuyor.(AA/TUĞ/HÖ)