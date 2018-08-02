Japonya\'dan Asean Ülkelerine Kuzey Kore\'ye Yaptırımları Sürdürme Çağrısı



Ankara, 2 Ağustos 18 (.): Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, Güneydoğu Asya Uluslar Birliğine (ASEAN) üye ülkelere, Kuzey Kore\'ye yönelik Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının istikrarlı bir şekilde uygulanması çağrısında bulundu.

Kyodo ajansının bir Japon hükümet yetkilisine dayandırdığı habere göre, Kono, Singapur\'da düzenlenen 51. ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı\'nda yaptığı konuşmada, uluslararası ekonomik yaptırımlardaki boşlukları kapatmak için hala çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Kono\'nun, aynı zamanda ASEAN ülkelerine, Kuzey Kore tarafından 1970 ve 1980\'li yıllarda kaçırılan Japonya vatandaşları konusunun çözümü için de iş birliği çağrısı yaptığı bildirildi.

Diğer yandan, Bakan Kono, Japonya Başbakanı Şinzo Abe tarafından desteklenen "Özgür ve Açık Hint Pasifik Stratejisi" çerçevesinde Güneydoğu Asya ülkeleri ile iş birliğini güçlendirme sözü verdi.

BM Güvenlik Konseyi, nükleer programı ve füze denemeleri nedeniyle geçen yıl Kuzey Kore\'ye yönelik üç ekonomik yaptırım kararı almıştı.

Kuzey Kore\'ye nükleer programı nedeniyle 2006\'dan beri ekonomik ve askeri yaptırımlar uygulanıyor.

Kuzey Kore\'nin kaçırdığı Japon vatandaşları iki ülke ilişkilerini geçmişten bu yana en fazla etkileyen konulardan biri. Japonya, Kuzey Kore\'nin 1970 ve 1980\'lerde vatandaşlarının Kuzey Kore\'nin kendi ajanları tarafından kaçırıldığına inanıyor. Kuzey Kore’nin bu kişileri, kendi istihbarat servisi görevlilerine Japonca öğretmeleri ve bu görevlileri casusluk yapma konusunda eğitmeleri için kullandığı tahmin ediliyor.

51. ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı\'na Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler, Singapur, Bruney, Vietnam, Laos, Myanmar ve Kamboçya\'dan oluşan ASEAN ülkelerinin yanı sıra "ASEAN Diyalog Ortakları" Avrupa Birliği (AB), ABD, Kanada, Rusya, Çin, Japonya, Güney Kore, Hindistan, Avustralya ve Yeni Zelanda ile "Sektörel Diyalog Ortakları" Türkiye, Pakistan, Norveç, İsviçre ile ASEAN Bölgesel Forumu\'na (ARF) dahil 30 ülkenin dışişleri bakanları ve bakan yardımcıları katılıyor.

(AA/TUĞ/HA)

