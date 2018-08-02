banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94543
ALTIN
196.798
DOLAR
5.0552
STERLİN
6.5955
EURO
5.8683
Çocuk yalan beyandan tutuklandı
ÇOCUK YALAN BEYANDAN TUTUKLANDI
Doğu çifti ağır cezaya sevk edildi
DOĞU ÇİFTİ AĞIR CEZAYA SEVK...
Teminatla serbest bırakıldı
TEMİNATLA SERBEST BIRAKILDI
Tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
banner282

Japonya\'dan Asean Ülkelerine Kuzey Kore\'ye Yaptırımları Sürdürme Çağrısı

Ankara, 2 Ağustos 18 (.): Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, Güneydoğu Asya Uluslar Birliğine (ASEAN) üye ülkelere, Kuzey Kore\'ye yönelik Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının istikrarlı bir şekilde uygulanması çağrısında bulundu.

Japonya\'dan Asean Ülkelerine Kuzey Kore\'ye Yaptırımları Sürdürme Çağrısı

Ankara, 2 Ağustos 18 (.): Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, Güneydoğu Asya Uluslar Birliğine (ASEAN) üye ülkelere, Kuzey Kore\'ye yönelik Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının istikrarlı bir şekilde uygulanması çağrısında bulundu.

02 Ağustos 2018 Perşembe 22:04
Japonya\'dan Asean Ülkelerine Kuzey Kore\'ye Yaptırımları Sürdürme Çağrısı

Ankara, 2 Ağustos 18 (.): Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, Güneydoğu Asya Uluslar Birliğine (ASEAN) üye ülkelere, Kuzey Kore\'ye yönelik Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının istikrarlı bir şekilde uygulanması çağrısında bulundu.
Kyodo ajansının bir Japon hükümet yetkilisine dayandırdığı habere göre, Kono, Singapur\'da düzenlenen 51. ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı\'nda yaptığı konuşmada, uluslararası ekonomik yaptırımlardaki boşlukları kapatmak için hala çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti.
Kono\'nun, aynı zamanda ASEAN ülkelerine, Kuzey Kore tarafından 1970 ve 1980\'li yıllarda kaçırılan Japonya vatandaşları konusunun çözümü için de iş birliği çağrısı yaptığı bildirildi.
Diğer yandan, Bakan Kono, Japonya Başbakanı Şinzo Abe tarafından desteklenen "Özgür ve Açık Hint Pasifik Stratejisi" çerçevesinde Güneydoğu Asya ülkeleri ile iş birliğini güçlendirme sözü verdi.
BM Güvenlik Konseyi, nükleer programı ve füze denemeleri nedeniyle geçen yıl Kuzey Kore\'ye yönelik üç ekonomik yaptırım kararı almıştı.
Kuzey Kore\'ye nükleer programı nedeniyle 2006\'dan beri ekonomik ve askeri yaptırımlar uygulanıyor.
Kuzey Kore\'nin kaçırdığı Japon vatandaşları iki ülke ilişkilerini geçmişten bu yana en fazla etkileyen konulardan biri. Japonya, Kuzey Kore\'nin 1970 ve 1980\'lerde vatandaşlarının Kuzey Kore\'nin kendi ajanları tarafından kaçırıldığına inanıyor. Kuzey Kore’nin bu kişileri, kendi istihbarat servisi görevlilerine Japonca öğretmeleri ve bu görevlileri casusluk yapma konusunda eğitmeleri için kullandığı tahmin ediliyor.
51. ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı\'na Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler, Singapur, Bruney, Vietnam, Laos, Myanmar ve Kamboçya\'dan oluşan ASEAN ülkelerinin yanı sıra "ASEAN Diyalog Ortakları" Avrupa Birliği (AB), ABD, Kanada, Rusya, Çin, Japonya, Güney Kore, Hindistan, Avustralya ve Yeni Zelanda ile "Sektörel Diyalog Ortakları" Türkiye, Pakistan, Norveç, İsviçre ile ASEAN Bölgesel Forumu\'na (ARF) dahil 30 ülkenin dışişleri bakanları ve bakan yardımcıları katılıyor.
(AA/TUĞ/HA)
banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Apple'ın Piyasa Değeri 1 Trilyon Dolara Ulaştı
Apple'ın Piyasa Değeri 1 Trilyon Dolara Ulaştı
Apple'ın Piyasa Değeri 1 Trilyon Dolara Ulaştı
Apple'ın Piyasa Değeri 1 Trilyon Dolara Ulaştı
Japonya'dan Asean Ülkelerine Kuzey Kore'ye Yaptırımları Sürdürme Çağrısı
Japonya'dan Asean Ülkelerine Kuzey Kore'ye Yaptırımları Sürdürme Çağrısı
Bangladeş’te Arakanlı Müslümanın hastanede organları çalındı
Bangladeş’te Arakanlı Müslümanın hastanede organları çalındı
ABD'nin tehdidine Ruslardan kritik yorum
ABD'nin tehdidine Ruslardan kritik yorum
Gözaltına alınan İsveçli aktivist İsrail'in yaptığı işkenceyi anlattı
Gözaltına alınan İsveçli aktivist İsrail'in yaptığı işkenceyi anlattı
AB, Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri faaliyetlerinden endişeli
AB, Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri faaliyetlerinden endişeli
Pakistan'da muhalefet PTI'ye karşı anlaştı
Pakistan'da muhalefet PTI'ye karşı anlaştı
BM'den Zimbabve'ye seçim sonrası itidal çağrısı
BM'den Zimbabve'ye seçim sonrası itidal çağrısı
Güney Çin Denizi İçin Müzakere Belgesi Kabul Edildi!
Güney Çin Denizi İçin Müzakere Belgesi Kabul Edildi!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim