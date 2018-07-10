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Japonya\'daki Sel Felaketinde Ölü Sayısı 141’e Yükseldi

Hiroşima, 10 Temmuz 18 : Japonya’nın batısı ile orta kesimini etkisi altına alan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ölü sayısı 141\'e yükseldi.

Japonya\'daki Sel Felaketinde Ölü Sayısı 141’e Yükseldi

Hiroşima, 10 Temmuz 18 : Japonya’nın batısı ile orta kesimini etkisi altına alan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ölü sayısı 141\'e yükseldi.

10 Temmuz 2018 Salı 10:55
Japonya\'daki Sel Felaketinde Ölü Sayısı 141’e Yükseldi

Hiroşima, 10 Temmuz 18 : Japonya’nın batısı ile orta kesimini etkisi altına alan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ölü sayısı 141\'e yükseldi.
Japonya Hükümet Sözcüsü YoşihideSuga, düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 141\'e çıktığını ve en az 63 kişinin kaybolduğunu bildirdi.
Arama kurtarma çalışmalarına katılan sivil savunma, sahil güvenlik, polis ve itfaiye personeli sayısının 75 bine yükseltildiğini kaydeden Suga, arama çalışmalarına 80 helikopterin katıldığını ifade etti.
Suga, selle mücadelede özel görev komitesinin oluşturulduğunu ve 18 milyon dolarlık bir bütçenin ayrıldığını söyledi.
19 vilayette 5,9 milyon kişi için tahliye emri çıkarılmıştı.
Sel ve toprak kaymalarındaki can kayıpları Hiroşima, Ehime, Okayama, Yamaguçi, Kyoto, Gifu, Şiga, Hyogo, Koçi ve Fukuoka bölgelerinde oldu.
Ülkede yaşanan sel felaketi nedeniyle Başbakan ŞinzoAbe Avrupa ve Ortadoğu\'ya yapacağı geziyi ertelemişti.
(AA/ÖZ/FEZ)
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