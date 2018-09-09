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Japonya\'daki Depremde Can Kaybı 37\'e Çıktı, 2 Kişi Hala Kayıp

Tokyo, 9 Eylül 18 : Japonya\'nın kuzeyindeki Hokkaido Adası\'nda perşembe günü meydana gelen 6,7 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 37\'e yükseldi.

Japonya\'daki Depremde Can Kaybı 37\'e Çıktı, 2 Kişi Hala Kayıp

Tokyo, 9 Eylül 18 : Japonya\'nın kuzeyindeki Hokkaido Adası\'nda perşembe günü meydana gelen 6,7 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 37\'e yükseldi.

09 Eylül 2018 Pazar 09:23
Japonya\'daki Depremde Can Kaybı 37\'e Çıktı, 2 Kişi Hala Kayıp

Tokyo, 9 Eylül 18 : Japonya\'nın kuzeyindeki Hokkaido Adası\'nda perşembe günü meydana gelen 6,7 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 37\'e yükseldi.
Hokkaido yerel yönetiminden yapılan açıklamada ormanlık alanda çok sayıda toprak kaymasına neden olan depremde 37 kişinin öldüğü, 2 kişinin ise hala kayıp olduğu bildirildi.
Can kayıplarının 33\'ü, toprak kaymalarının ormanlık tepelerin eteğindeki yerleşimlere zarar verdiği Atsuma kasabası çevresinde meydana geldi.
Kurtarma ekipleri toprak altında kaldığı sanılan kayıp kişileri kepçe ve küreklerle aramayı sürdürüyor.
Başbakan Şinzo Abe, depremin vurduğu adadaki en büyük kent olan Sapporo\'yu ziyaret ederek afet çalışmalarını yerinde inceledi.
Perşembe günü meydana gelen 6,7 büyüklüğündeki deprem Hakkaido Adası\'nda hayatı felç etmişti. 5,4 milyon kişinin yaşadığı bölgede elektrik ve ulaşım hizmetleri kesilmiş, bölgedeki uluslararası havaalanı uçuşa kapatılmıştı.
Motor üretiminin büyük bölümünü buradaki fabrikalarında yapan otomotiv devi Toyota afet durumu deneniyle üretime geçici olarak ara verdiğini duyurmuştu.
Konut ve iş yerlerine ancak dün itibarıyla yeniden elektrik verilmeye başlanmış, kapatılan uluslararası havaalanı yeniden hizmete açılmıştı.
(AA/ÖZ/ÖK)
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