banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93189
ALTIN
256.809
DOLAR
6.6901
STERLİN
8.5979
EURO
7.7423
Başbakan Erhürman, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan İle Bugün Görüşüyor
ERHÜRMAN, ERDOĞAN İLE BUGÜN GÖRÜŞÜYOR
Elektrik Fena Çarpacak...!
Son Dakika
Elektrik Fena Çarpacak...!
Başbakan Erhürman Ankara'da
BAŞBAKAN ERHÜRMAN ANKARA'DA
Çocuk parkında cinayet soruşturması sürüyor
CİNAYET SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
banner282
Flaş Haber
Elektrik Fena Çarpacak...!
Kapat

Japonya’da Son 25 Yılın En Şiddetli Tayfunu

Tokyo, 5 Eylül 18 : Japonya\'da son 25 yılın en şiddetlisi olarak nitelendirilen Jebi tayfununda ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı.

Japonya’da Son 25 Yılın En Şiddetli Tayfunu

Tokyo, 5 Eylül 18 : Japonya\'da son 25 yılın en şiddetlisi olarak nitelendirilen Jebi tayfununda ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı.

05 Eylül 2018 Çarşamba 06:05
Japonya’da Son 25 Yılın En Şiddetli Tayfunu
Tokyo, 5 Eylül 18 : Japonya\'da son 25 yılın en şiddetlisi olarak nitelendirilen Jebi tayfununda ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı.

Hyogo bölgesinin Kobe kenti ile Shikoku Adası\'nın Tokushima bölgesini vuran tayfunun beraberinde getirdiği sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle yüzlerce uçak ile tren seferi iptal edildi, yüz binlerce kişi için de tahliye emri verildi.

Saatteki hızı bazı yerlerde 200 kilometrenin üzerine kadar çıkan tayfunun etkisiyle pek çok aracın otoyolda savrulup ters döndüğünü belirten yetkililer, Kyoto tren istasyonundaki cam tavanın bir kısmının çökmesi sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Osaka Körfezi\'ne demir atan bir geminin tayfunun etkisiyle sürüklenerek Izumisano kenti ile yapay bir ada üzerine kurulu Kansai Uluslararası Havalimanı\'nı birbirine bağlayan bir köprüye çarptığı bildirildi. Kazada, gemideki 11 kişilik mürettebattan yaralanan olmadı.

Tayfun nedeniyle uçak pistinin ve terminal binasının zemin katının sular altında kaldığı Kansai Uluslararası Havalimanı kapatıldı. 

Havalimanında yaklaşık 3 bin kişinin mahsur kaldığı bilgisi paylaşıldı. Osaka\'da yaklaşık 1 milyon 600 bin eve elektrik verilemediği kaydedildi.

Öte yandan, Başbakan Şinzo Abe, ülkenin güneybatı bölgelerine gerçekleştirmeyi planladığı ziyaretini erteledi. 

Afet müdahale merkezi yetkilileriyle bir araya gelen Abe, halkı önlem almaya ve olası bir tehlikede evlerini erkenden terk etmeleri uyarısında bulundu.

Japonya\'da 1993 yılında çıkan tayfunda 48 kişi hayatını kaybetmişti.

(AA/BBC/FG)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Abd'den Pompeo-çavuşoğlu Görüşmesi Açıklaması
Abd'den Pompeo-çavuşoğlu Görüşmesi Açıklaması
"bm İdlib İçin Yüksek Alarmda"
"trump, Bmgk'daki İran Oturumunu Yönetecek"
Ab'den İdlib İçin Uyarı
Ab'den İdlib İçin Uyarı
Mıstura:
Mıstura: "erdoğan Ve Putin İdlib İçin Görüşmeli"
E-ticaret Devi Amazon'un Piyasa Değeri 1 Trilyon Dolara Ulaştı
E-ticaret Devi Amazon'un Piyasa Değeri 1 Trilyon Dolara Ulaştı
Filistin-ürdün Arasında Konfederasyon Kurulması Tartışmaları
Filistin-ürdün Arasında Konfederasyon Kurulması Tartışmaları
“Trump, Suriye Lideri Esad’ın Öldürülmesini İstedi” İddiası
“Trump, Suriye Lideri Esad’ın Öldürülmesini İstedi” İddiası
Japonya'da Jebi Tayfunu 6 Can Aldı
Japonya'da Jebi Tayfunu 6 Can Aldı
Irak'ta Hükümet Kurma Çalışmaları Ertelendi
Irak'ta Hükümet Kurma Çalışmaları Ertelendi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim