Japonya'da Parlamentonun Alt Kanadı Feshedilecek

Japonya parlamentosunu (Diet) oluşturan Senato ve Temsilciler Meclisi üyeleri halk tarafından seçiliyor.

Abe, düzenlediği basın toplantısında, üst kanada göre daha güçlü konumdaki 475 sandalyeli Temsilciler Meclisi'ni perşembe günü feshedeceğini bildirdi.