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Japonya\'da Kredi Kartı Boyutunda Telefon

Tokyo, 19 Ekim 18 : Japonya\'nın en büyük telekomünikasyon firmalarından NTT Docomo, 5,3 milimetre kalınlığında bir telefonun ülkede önümüzdeki ay piyasaya çıkacağını duyurdu. 4G destekli telefon kredi kartı büyüklüğünde ve böylece cüzdanların kredi kartı ceplerine sığabiliyor.

Japonya\'da Kredi Kartı Boyutunda Telefon

Tokyo, 19 Ekim 18 : Japonya\'nın en büyük telekomünikasyon firmalarından NTT Docomo, 5,3 milimetre kalınlığında bir telefonun ülkede önümüzdeki ay piyasaya çıkacağını duyurdu. 4G destekli telefon kredi kartı büyüklüğünde ve böylece cüzdanların kredi kartı ceplerine sığabiliyor.

19 Ekim 2018 Cuma 09:57
Japonya\'da Kredi Kartı Boyutunda Telefon

Tokyo, 19 Ekim 18 : Japonya\'nın en büyük telekomünikasyon firmalarından NTT Docomo, 5,3 milimetre kalınlığında bir telefonun ülkede önümüzdeki ay piyasaya çıkacağını duyurdu. 4G destekli telefon kredi kartı büyüklüğünde ve böylece cüzdanların kredi kartı ceplerine sığabiliyor.

Yeni telefon, büyük akıllı telefonlara sahip olan ve ikinci bir küçük telefon taşıyan kişilerin sayısının artması sonucu piyasaya sürülecek.

47 gram ağırlığındaki telefonun ekranı da elektronik kitap okuyuculardaki gibi e-kağıt teknolojisine sahip.

Yalnızca arama, mesaj gönderme ve internet tarayıcısı özelliklerine sahip olan cihaza harici bir uygulama yüklenemiyor.  Telefonda kamera da bulunmuyor.

CEP TELEFONU CÜZDANA GİRECEK

Card Ketai KY-01L adlı telefon, elektronik firması Kyocera tarafından üretilecek. NTT Docomo, telefonun basit ve taşıması kolay bir cihaz olmasını öne çıkartıyor. KY-01L\'nin fiyatı 32 bin yen (yaklaşık 1610 TL) olacak.

(BBC/FG)

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