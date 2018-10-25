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Japonya\'da Kızamıkçık Artıyor

Ankara, 25 Ekim 18 : Japonya\'da bu yıl bin 200\'den fazla kişide kızamıkçık hastalığı tespit edildi. 

Japonya\'da Kızamıkçık Artıyor

Ankara, 25 Ekim 18 : Japonya\'da bu yıl bin 200\'den fazla kişide kızamıkçık hastalığı tespit edildi. 

25 Ekim 2018 Perşembe 15:50
Japonya\'da Kızamıkçık Artıyor

Ankara, 25 Ekim 18 : Japonya\'da bu yıl bin 200\'den fazla kişide kızamıkçık hastalığı tespit edildi. 

Ulusal Salgın Hastalıklar Enstitüsü (NIID), ülkede kızamıkçık hastalığına yakalanan kişi sayısının son 4 yılda ilk kez binin üzerine çıktığını açıkladı. 

Açıklamaya göre vaka sayısı bu yıl bin 289\'a yükseldi, bu vakaların 914\'ü ise son 6 haftada görüldü.

ABD VE HONG KONG\'DAN SEYAHAT UYARISI

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), özellikle hamile kadınlar olmak üzere ABD vatandaşlarına Japonya\'ya seyahat etmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

Merkez, yaptığı açıklamada, tehlikenin 2. seviyede olduğunu duyurdu.

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezi de çocuklu ailelere Japonya\'ya seyahat edilmemesi yönünde uyarı yaptı.

Alman kızamığı veya üç gün kızamığı diye de adlandırılan, bulaşıcı bir virüs hastalığı olan kızamıkçık (rubella) genellikle döküntü ve hafif ateşle seyrediyor. Kişiden kişiye öksürme, hapşırma yoluyla ve kızamıkçık hastasına temas etmekle yayılan hastalık, gebelik sırasında bulaşması halinde düşük, fetal ölüm ya da bebekte doğumsal anomalilere neden olabiliyor.

(AA/ÖZ/ŞEB)

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