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Japonya\'da Jebi Tayfunundan Ölenlerin Sayısı 11\'e Yükseldi

TAYFUNDA 400\'Ü AŞKIN KİŞİ YARALANDI, MAHSUR KALAN 5 BİN KİŞİ HAVAALANINDAN HIZ TEKNELERİYLE ANA KARAYA TAŞINDI

Japonya\'da Jebi Tayfunundan Ölenlerin Sayısı 11\'e Yükseldi

TAYFUNDA 400\'Ü AŞKIN KİŞİ YARALANDI, MAHSUR KALAN 5 BİN KİŞİ HAVAALANINDAN HIZ TEKNELERİYLE ANA KARAYA TAŞINDI

05 Eylül 2018 Çarşamba 13:01
Japonya\'da Jebi Tayfunundan Ölenlerin Sayısı 11\'e Yükseldi

TAYFUNDA 400\'Ü AŞKIN KİŞİ YARALANDI, MAHSUR KALAN 5 BİN KİŞİ HAVAALANINDAN HIZ TEKNELERİYLE ANA KARAYA TAŞINDI

Ankara, 5 Eylül 18 : Japonya\'da, son 25 yılın en şiddetlisi olarak nitelendirilen Jebi tayfununda ölü sayısı 11\'e yükseldi.
Kyodo ajansının haberine göre, tayfunda 11 kişi hayatını kaybetti, 400\'ü aşkın kişi yaralandı.
Kapatılan Kansai Havaalanı\'nda 18 saat elektriksiz mahsur kalan 5 binden fazla kişi, havalimanıyla Osaka arasındaki köprüye tankerin çarpması nedeniyle ana karaya feribot ve hız tekneleriyle taşındı.
Kansai Havaalanı\'nda pistlerin en erken yarın kullanıma açılacağı, bugün iptal edilen uçuşlardan 30 binden fazla kişinin etkilendiği belirtildi.
Bölgede hala 400 bin haneye elektrik verilemiyor.
Japonya Başbakanı Şinzo Abe, twitter hesabında "Afetin yol açtığı yıkıma yanıt vermek ve altyapıyı onarmak için azami çaba göstermeyi sürdüreceğiz." paylaşımını yaptı.
(AA/ DOĞ/ÖK)
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