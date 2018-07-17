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Japonya\'da Aşırı Sıcaklardan 14 Kişi Öldü

Ankara, 17 Temmuz 18 : Japonya\'da aşırı sıcaklar nedeniyle hafta sonundan bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 14\'e yükseldi.

Japonya\'da Aşırı Sıcaklardan 14 Kişi Öldü

Ankara, 17 Temmuz 18 : Japonya\'da aşırı sıcaklar nedeniyle hafta sonundan bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 14\'e yükseldi.

17 Temmuz 2018 Salı 14:27
Japonya\'da Aşırı Sıcaklardan 14 Kişi Öldü
Ankara, 17 Temmuz 18 : Japonya\'da aşırı sıcaklar nedeniyle hafta sonundan bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 14\'e yükseldi.

Kyodo ajansının haberine göre, ülkede 39,3 dereceyi bulan hava sıcaklığından dolayı 14 kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi de hastanelik oldu.

NHK ajansında yer alan haberde ise Japonya\'da, artan hava sıcaklıklarının, geçen hafta ülkenin batısını etkisi altına alan aşırı yağışların yol açtığı, yaklaşık 210 kişinin yaşamını yitirdiği sel ve toprak kaymalarının ardından sürdürülen afet yardım ve enkaz temizleme çalışmalarını zorlaştırdığı belirtildi.

Haberde, 100 bin hanenin susuz kaldığına işaret edildi.

Başbakan Şinzo Abe, afet enkazını kaldırma çabalarını hızlandırmak için Öz Savunma Kuvvetlerinden bin personelin çalışmalara katılması talimatını verdi.

(AA/ÖZ/FEZ)
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