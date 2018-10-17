Japonya Başbakanı Abe\'den Tartışmalı Tapınağa Adak

Ankara, 17 Ekim 18 (.): Japonya Başbakanı Şinzo Abe, başkent Tokyo\'daki tartışmalı Yasukuni Tapınağı\'na adak gönderdi.

Kyodo ajansının haberine göre, Abe, dört günlük güz festivalinin ilk gününde tapınağa "masakaki" ağacı gönderdi.

Abe, 2. Dünya Savaşı\'nda ölen 2,5 milyon kişinin anısına yapılan ancak tapınak keşişlerinin 14 savaş suçlusunu "kutsal" kabul etmesi nedeniyle tartışmalı hale gelen tapınağı, ülkesinin Güney Kore ve Çin ile ilişkilerine zarar vermemesi için 5 yıldır bizzat ziyaret etmekten kaçınıyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, Pekin\'de basına yaptığı açıklamada, "Japonya\'yı, geçmişteki saldırganlıklarıyla içtenlikle yüzleşmeye ve bu konuda derinlemesine düşünmeye çağırıyoruz.” dedi.

Lu, Japonya\'nın, Asyalı komşularının ve uluslararası toplumun güvenini kazanması gerektiğini söyledi.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığından bir yetkili de Seul\'de yaptığı açıklamada, Abe tarafından tapınağa gönderilen adakla ilgili "derin endişeyi" dile getirerek, bu tapınağın, "Japonya\'nın militarist saldırganlık ve sömürgeci yönetim tarihini süslediğini" ifade etti.

YASUKUNİ TAPINAĞI

Japoncada "Barış Ülkesi" anlamına gelen, 1869\'da kurulan "Yasukuni" adlı tapınak Şinto inanışına göre, savaşlarda "ülkeleri için kendini feda etmiş" 2 milyon 446 bin kişinin "kutsanmış ruhlarına" ev sahipliği yapıyor.

Ancak tapınak keşişlerinin, 1978\'de, 2. Dünya Savaşı\'nda Japonya\'nın başbakanlığını yapan ve savaşın ardından suçlu bulunarak idam edilen Hideki Tojo ile 13 adamını gizlice "kutsal" kabul etmesi üzerine Japonya\'nın o dönemki İmparatoru Hirohito, tapınağı ziyaret etmeyi bırakmıştı. Hirohito\'nun oğlu İmparator Akihito da tapınağı ziyaret etmiyor.

Çin ve Güney Kore, Japon siyasetçilerin, 14 savaş suçlusunun kutsandığı tapınağa ziyarette bulunmalarına tepki gösteriyor. Güney Kore ve Çin, daha önce Başbakan Abe\'nin tapınağa adak göndermesini, Japonya\'da iktidar ve muhalefet partilerinden 100 kadar milletvekilinin tapınağı ziyaretini, "Japonya\'nın hala tarihle dürüstçe yüzleşmediğinin göstergesi olduğunu" belirterek eleştirmişti.

Diğer yandan tapınak Japonya Başbakanı Abe için özel önem taşıyor. Abe\'nin 2. Dünya Savaşı sırasında Mühimmat Bakanı olarak görev yapan büyükbabası Nobukue Kişi, savaşın ardından gözaltına alınmış, savaş suçu işlediği gerekçesiyle mahkum edilen üst düzey devlet yetkilileri arasında yer almaktan son anda kurtulmuştu.

(AA/TUĞ/HA)