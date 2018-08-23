banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 35°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90186
ALTIN
231.812
DOLAR
6.1028
STERLİN
7.8017
EURO
6.9689
Apartman komşusundan 10 ton su çaldı
10 TON SU ÇALDI
KKTC’de 3500 aileye kurban payı dağıtımı gerçekleştirildi
3500 AİLEYE KURBAN ETİ
Türkmenistan gecesi kanlı bitti
TÜRKMENİSTAN GECESİ KANLI BİTTİ
Kayıp aranıyor
KAYIP ARANIYOR
banner282

Japonya ve ABD'den Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması iş birliği

Japonya ve ABD'den Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması iş birliği

23 Ağustos 2018 Perşembe 07:29
Japonya ve ABD'den Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması iş birliği

Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile ABD Başkanı Donald Trump, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması konusunda i şbirliğini sürdürme kararı aldı.

Kyodo ajansının haberine göre, Abe ve Trump yaptıkları telefon görüşmesinde, Kore Yarımadası'ndaki nükleer silahların yok edilmesi için birlikte çalışmayı sürdürme konusunda mutabık kaldı.

Japonya Başbakanı Abe, basına yaptığı açıklamada, Trump ile Kuzey Kore'deki son durumu ele aldıklarını ve bu ülkeyle ilgili izledikleri politikaları görüştüklerini belirtti.

Abe, Trump'ın kendisine, 1970'lerde ve 80'lerde Kuzey Koreli ajanlar tarafından kaçırılan Japon vatandaşları konusunun çözümü için Washington'ın Tokyo'ya destek sağlayacağı konusunda güvence verdiğini aktardı.

Japon başbakan ayrıca ülkesinin, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programlarına son verilmesi ve kaçırılan Japon vatandaşları konusunu çözmek için ABD, Güney Kore, Çin ve Rusya ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu yineledi.

ABD Başkanı Trump, tarihi bir kararla Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile 12 Haziran'da Singapur'da görüşmüştü. İki lider, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için ABD ile Kuzey Kore arasında diplomatik müzakerelerin devam etmesi konusunda mutabakat imzalamıştı.

Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, Singapur'da bu ayın başında düzenlenen 51. ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, üye ülkelere, Kuzey Kore'ye yönelik Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının istikrarlı bir şekilde uygulanması çağrısında bulunmuştu.

Kuzey Kore'nin kaçırdığı Japon vatandaşları iki ülke ilişkilerini geçmişten bu yana en fazla etkileyen konulardan biri. Japonya, Kuzey Kore'nin 1970 ve 1980'lerde vatandaşlarının Kuzey Kore'nin kendi ajanları tarafından kaçırıldığına inanıyor. Kuzey Kore'nin bu kişileri, kendi istihbarat servisi görevlilerine Japonca öğretmeleri ve bu görevlileri casusluk yapma konusunda eğitmeleri için kullandığı tahmin ediliyor.
 

banner288
Son Güncelleme: 23.08.2018 10:56
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kazakistan ile Rusya'dan ortak roket sistemi
Kazakistan ile Rusya'dan ortak roket sistemi
Eski BM Genel Sekreteri Annan BM'de anıldı
Eski BM Genel Sekreteri Annan BM'de anıldı
BM'den Gazze uyarısı
BM'den Gazze uyarısı
Zimbabve'de madende göçük...12 işçi mahsur kaldı
Zimbabve'de madende göçük...12 işçi mahsur kaldı
Çin'deki Rumbia tayfunu
Çin'deki Rumbia tayfunu
Kanada’da 23 milyon yıllık fosil bulundu
Kanada’da 23 milyon yıllık fosil bulundu
BM'den Yemen'de yeni kolera salgını uyarısı
BM'den Yemen'de yeni kolera salgını uyarısı
Düğüne iki gün kala öyle bir haber aldılar ki… Mutlulukları 13 saat sürdü
Düğüne iki gün kala öyle bir haber aldılar ki… Mutlulukları 13 saat sürdü
Yatakta çekilen o fotoğraf basına sızdı
Yatakta çekilen o fotoğraf basına sızdı
Laura Merrin güzelliğiyle büyülüyor
Laura Merrin güzelliğiyle büyülüyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim