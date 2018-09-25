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Japonya Süpersonik Bomba Teknolojisi Üzerinde Çalışıyor

Japonya Süpersonik Bomba Teknolojisi Üzerinde Çalışıyor

25 Eylül 2018 Salı 12:58
Japonya Süpersonik Bomba Teknolojisi Üzerinde Çalışıyor

Japonya'nın süpersonik (ses hızını aşan) bomba teknolojisi üzerinde çalıştığı bildirildi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Japonya Savunma Bakanlığından yetkililer, ülkenin savunma sisteminin geliştirilmesi için yeni nesil süpersonik bombanın 2025'e kadar hazır olmasının beklendiğini belirtti.

Yetkililer, süpersonik bombanın geliştirilmesine yönelik bütçenin ayrıldığını kaydetti.

Daito Bunkyo Üniversitesinden Garren Mulloy, bu yeni nesil silahın seyir füzeleri için tasarlandığını söyledi.

Mobil fırlatıcı ya da füzelerden atılan ve çok yüksek hıza ulaşan bombanın durdurulmasının mümkün olmayacağı ifade ediliyor.

Japonya Savunma Bakanlığının hipersonik füze geliştirmek amacıyla 57 milyon dolarlık bir bütçe ayırdığı açıklanmıştı.

Füzenin, 2023-2025 yıllarında test edilmesinin beklendiği ifade edilmişti.

Son Güncelleme: 25.09.2018 16:08
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