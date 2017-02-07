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07 Şubat 2017 Salı 16:40

Japonya'nın Uzay Temizleme Misyonu Hüsrana Uğradı

Japonya'nın Uzay Temizleme Misyonu Hüsrana Uğradı
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JAXA'NIN ELEKTROMANYETİK "HURDA TEMİZLEYİCİSİ" UZAYDAKİ TESTİNDE TEKNİK AKSAKLIKLA KARŞILAŞTI

Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), uzaydaki hurda enkazını temizlemek amacıyla geliştirdiği projenin uzayda test aşamasında başarısız olduğunu açıkladı.

Kyodo ajansının haberine göre, JAXA teknolojiyi test etmek üzere uzay gönderilen "Kounotori6" adlı uzay aracının hurda toplama görevini icra etmede başarısız olduğunu ancak Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) zorunlu ikmal malzemelerini ulaştırdığını duyurdu. 

Araçta bulunan ve uzaydaki hurda parçalarını elektromanyetik güçle kendine çekip beraberinde sürükleyerek, dünyaya taşıması için tasarlanan 700 metre uzunluğundaki metal köstek aparat yaşanan arıza nedeniyle araçtan çıkarılamadı. Arızaya müdahale eden teknisyenler de aksaklığı gidermeyi başaramadı.

"Kounotori6" dün sabah saatlerinde atmosfere girmesinin ardından, yanarak yok oldu.

JAXA iki hafta önce de SS-520-4 roketini yörüngeye oturtmakta başarılı olamamıştı.,

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) tahminlerine göre dünyanın alçak yörüngesinde çeşitli uydu ve uzay araçlarından arta kalan, bir santimden büyük 500 bin metal enkaz parçası bulunuyor. Bunlar yörüngede bulunan yaklaşık 780 uydu ve UUİ için tehlike arz ediyor.


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