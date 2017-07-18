Japonya'nın İnsansız Uzay Aracı, Uui'den İlk Fotoğrafları Gönderdi

Yerküreden yönetilen Dahili Top Kamera'nın görevi, istasyonda astronotlarca yapılan çalışmaların ve deneylerin fotoğraflarla belgelenmesini içeriyor.

Japon Atmosfer Uzay Keşif Ajansı (JAXA), haziran ayı başında UUİ'ye gönderilen hava aracının, yer çekimsiz ortamda otonom hareket edebildiğini, her açıdan fotoğraf ve video çekebildiğini bildirdi.