FLAŞ HABER

Magandalar Yakalandı

Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

18 Temmuz 2017 Salı 09:03

Japonya'nın İnsansız Uzay Aracı, Uui'den İlk Fotoğrafları Gönderdi

Japon uzay ajansının yer çekimsiz ortam için tasarlandığı insansız hava aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (UUİ) ilk fotoğraflarını gönderdi.

Japonya'nın İnsansız Uzay Aracı, Uui'den İlk Fotoğrafları Gönderdi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

Japon uzay ajansının yer çekimsiz ortam için tasarlandığı insansız hava aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (UUİ) ilk fotoğraflarını gönderdi.

BBC'nin haberinde, "Dahili Top Kamera (InternalBallCamera)" adıyla bilinen uzay aracının, UUİ'den ilk fotoğraflarını yerküreye gönderdiği belirtildi.

Japon Atmosfer Uzay Keşif Ajansı (JAXA), haziran ayı başında UUİ'ye gönderilen hava aracının, yer çekimsiz ortamda otonom hareket edebildiğini, her açıdan fotoğraf ve video çekebildiğini bildirdi.

Yerküreden yönetilen Dahili Top Kamera'nın görevi, istasyonda astronotlarca yapılan çalışmaların ve deneylerin fotoğraflarla belgelenmesini içeriyor.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pakistan'da Bina Çöktü: 3 Ölü, 8 Yaralı Pakistan'da Bina Çöktü: 3 Ölü, 8 Yaralı
Afganistan'da Taliban Saldırısı: 5 Ölü Afganistan'da Taliban Saldırısı: 5 Ölü
Pakistan'da Bina Çöktü: 3 Ölü, 8 Yaralı Pakistan'da Bina Çöktü: 3 Ölü, 8 Yaralı
Japonya'dan BM'ye 1 Milyar Dolar Yardım Sözü Japonya'dan BM'ye 1 Milyar Dolar Yardım...
Avustralya'da Çifte Vatandaşlık Senatörü İstifa Ettirdi Avustralya'da Çifte Vatandaşlık Senatörü...
ABD'de İslamofobik Olaylarda Büyük Artış ABD'de İslamofobik Olaylarda Büyük Artış
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

Pakistan'da Bina Çöktü: 3 Ölü, 8 Yaralı
Pakistan'ın güneybatısındaki Karaçi kentinde üç katlı apartmanın çökmesi sonucu 3 kişi hayatını...

Haberi Oku