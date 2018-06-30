Japonya'nın füze denemesi başarısız oldu

Japonya'nın yörüngeye gönderilecek ilk özel üretim füzesi olması planlanan MOMO-2, fırlatıldıktan saniyeler sonra alev aldı.

Kyodo'nun haberine göre, merkezi Hokkaido'da bulunan Interstellar Technologies şirketinin ürettiği MOMO-2, Hokkaido Adası'nda Taiki kentindeki deneme sahasından fırlatıldıktan kısa süre sonra havada alevlere büründü.

Yetkililer, 10 metre uzunluğunda, 50 santimetre çapında ve bir ton ağırlığındaki füzenin alev aldığını, olayda yaralanan olmadığını söyledi.

Japonya'da geçen yıl temmuzda 100 kilometre irtifanın üzerine çıkması planlanan MOMO-1 füzesinin denemesi de başarısızlıkla sonuçlanmıştı.