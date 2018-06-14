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Japonya, Kuzey Kore'ye kaçırılan vatandaşlarının iadesini istiyor

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Kuzey Kore'den, yıllar önce kaçırdığı vatandaşlarının serbest bırakılmasını talep etti.

Japonya, Kuzey Kore'ye kaçırılan vatandaşlarının iadesini istiyor

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Kuzey Kore'den, yıllar önce kaçırdığı vatandaşlarının serbest bırakılmasını talep etti.

14 Haziran 2018 Perşembe 13:33
Japonya, Kuzey Kore'ye kaçırılan vatandaşlarının iadesini istiyor

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Kuzey Kore'den, yıllar önce kaçırdığı vatandaşlarının serbest bırakılmasını talep etti.

Abe, Kuzey Kore'nin yıllar önce kaçırdığı Japonların aileleriyle bir araya geldi. 
Burada yaptığı konuşmada, bu sorunun çözüleceği sözünü veren Abe, vatandaşlarının serbest bırakılması talebini yineledi.
Abe, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile olası bir görüşmede kaçırılan Japonların iade edilmesini isteyeceğini söyledi.
Şinzo Abe, son dönemde Güney Kore ve ABD ile doğrudan görüşerek barış yolunda adımlar atan Kuzey Kore ile diyalog başlatabilmeleri için Pyongyang yönetiminin 1970 ve 1980'lerde kaçırdığı Japon vatandaşlarını serbest bırakmasının şart olduğunu belirtmişti. 

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Abe, ABD Başkanı Donald Trump'tan, Kim ile salı günü gerçekleşen zirvede konuyu dile getirmesini istemişti.
Japonya, 1970 ve 1980'lerde vatandaşlarının Kuzey Kore ajanları tarafından kaçırıldığına inanıyor. Kuzey Kore’nin bu kişileri, kendi istihbarat servisi görevlilerine, Japon kültürünü ve Japonca öğretmeleri için kullandığı tahmin ediliyor. 
Kuzey Kore, 2002’de başkent Pyongyang’da düzenlenen bir zirve sırasında, 1970’li ve 1980’li yıllarda ülkeye kaçırılan 13 Japon vatandaşının varlığını kabul etmişti. Pyongyang yönetimi, bu kişilerden 5’inin zirvenin ardından evlerine dönmesine izin vermiş, diğer 8 Japon vatandaşının ise öldüğünü ileri sürmüştü. Japonya ise buna inanmıyor ve onların da iade edilmesini talep ediyor.
 

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Son Güncelleme: 14.06.2018 17:25
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