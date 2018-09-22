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Japonya Hipersonik Füze Geliştirecek

Japonya Hipersonik Füze Geliştirecek

22 Eylül 2018 Cumartesi 07:34
Japonya Hipersonik Füze Geliştirecek

Japonya'nın, hipersonik füze geliştirmek amacıyla yaklaşık 57 milyon dolar bütçe ayırdığı bildirildi.
Ülke basınında yer alan haberde, Savunma Bakanlığının hipersonik füze geliştirilmesi için 57 milyon dolarlık bütçe ayırdığı belirtildi.
Füzenin, 2023-2025 yıllarında test edilmesinin beklendiği, ülkenin savunma stratejisinin parçası olacağı kaydedildi.
HİPERSONİK TEKNOLOJİ
Hipersonik hava araçları, saniyede 343,2 metre ölçülen ses hızının 5 katı (Mach 5) veya daha yüksek hızlarda hareket eden araçlar olarak tanımlanıyor.
ABD, 2011'de Mach 20 hızında insansız hava aracı HTV-2'yi test etmiş ancak araç, Pasifik Okyanusu'na çakılmadan önce sadece birkaç dakika uçabilmişti. 
Çin, geçen yıl mart ayında WU-14 adlı hipersonik planörüyle Mach 5-Mach 10 aralığında 7 başarılı test gerçekleştirmişti. 
Nükleer silahlar ve balistik füzelerin taşınmasında da kullanılabilecek hipersonik hava araçlarının ilk örneklerini test eden ülkeler arasında Rusya, Hindistan ve Avustralya da bulunuyor.
 

Son Güncelleme: 22.09.2018 11:35
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