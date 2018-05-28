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Japonya, Güney Kore ve Çin Arasında Telekomünikasyon İş Birliği

Japonya, Güney Kore ve Çin arasında bilgi ve iletişim teknolojileri arasında iş birliği ve yeni nesil mobil iletişim ağlarının ortak ticari kullanımı konusunda mutabakat zaptı imzalandı.

Japonya, Güney Kore ve Çin Arasında Telekomünikasyon İş Birliği

Japonya, Güney Kore ve Çin arasında bilgi ve iletişim teknolojileri arasında iş birliği ve yeni nesil mobil iletişim ağlarının ortak ticari kullanımı konusunda mutabakat zaptı imzalandı.

28 Mayıs 2018 Pazartesi 10:56
Japonya, Güney Kore ve Çin Arasında Telekomünikasyon İş Birliği

Japonya, Güney Kore ve Çin arasında bilgi ve iletişim teknolojileri arasında iş birliği ve yeni nesil mobil iletişim ağlarının ortak ticari kullanımı konusunda mutabakat zaptı imzalandı.
Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, Güney Kore Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanı Yoo Young-min, Çinli mevkidaşı Miao Wei ve Japon mevkidaşı Seiko Noda ile Tokyo'da bir araya geldi.

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Bakanlar, 7 yıl aradan sonra yaptıkları ilk resmi görüşmede, 4. Sanayi Devrimi adı verilen ve dünya genelinde ekonomiyi ve istihdam biçimlerini radikal biçimde dönüştüren bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişime uyum sağlamak üzere ortak stratejiler geliştirme konusunda görüş birliğine vardı.
Üç ülke, yeni nesil 5G mobil iletişim ağının ortak ticari kullanımı için mutabakat zaptı imzaladı. Ülkeler yeni teknolojik alt yapıyı 2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları ve 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na kadar kullanıma hazır hale getirmeyi amaçlıyor.
 


Son Güncelleme: 28.05.2018 14:04
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