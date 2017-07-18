Japonya'dan BM'ye 1 Milyar Dolar Yardım Sözü

Japonya, Birleşmiş Milletler'in (BM) Südürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne (SDH) katkı amacıyla 2 yıl içinde örgüte yaklaşık 1 milyar dolar kaynak aktarma sözü verdi.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Japon Dışişleri Bakanı FumioKişida, özellikle çocuklara ve gençlere yönelik projelerde kullanılmak üzere BM'nin SDH bütçesine 2019'un Mart ayına kadar 1 milyar dolar katkı yapmayı taahhüt etti.

New York'ta düzenlenen Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi'nde konuşan Kişida, Japonya'nın kalkınma hedefleriyle ilgili vizyonunun kapsayıcı ve farklılıklara açık bir toplum kurmak olduğunu vurgularken, hükümetinin bu amaç doğrultusunda yurt içinde ve yurt dışında projelere katkı sağlayacağını ifade etti.

FumioKişida, 2030 yılı hedeflerine ulaşılabilmesi için "çocukların ve gençlerin güçlendirilmesi"ne yönelik projelere öncelik verilmesi ve özellikle eğitim, sağlık, afet koruma hizmetlerinin geliştirilmesiyle cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik projelerin desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

BM 2015'te kabul ettiği küresel eylem planı kapsamında 17 sürdürülebilir kalkınma hedefi ilan etmişti. New York'ta pazar günü başlayan 3 günlük zirvede, yoksulluğun bitirilmesi ve refahın dünya geneline yayılması hedefleri doğrultusunda 2030'a kadar yapılması gerekenlere dair somut taahhütler ortaya konuldu.